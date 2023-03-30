TSJUDER
30.03.2023

Клип недели: TSJUDER «Gods Of Black Blood»

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В мире мультикультурализма, постмодернизма, искусственного интеллекта, ChatGPT, публичного освещения вопросов гендерной самоидентификации, культуры исключения и морального ресентимента есть все-таки нечто незыблемо-вечное. Снег. Норвежский лес. Дровяная тесная банька хижина среди зимы, в которой немолодые раскрашенные в корпспеинт мужики с обручальными кольцами на пальцах и в шипастых напульсниках рисуют друг другу на лбах неровные черные перевернутые кресты.

А потом ночь, улица, фонарь, аптека тусклый зимний день, сквозь который бесстрашный черный мужик движется с факелом, бесстрашно предавая огню другой уже крест, стоящий среди великого белого Нигде, обмотанный белой оберточной бумагой и буквально орущий, как масленичное чучело: «сожги меня скорей, старче!».

Старый (не)добрый норвежский тру в ламповой съемке из 90-х, с ламповым сюжетом из 90-х (единственное, не хватило бюджета на голую блондинку в крови, как тогда было модно), теплыми холодными ламповыми прикидами, гримом и амуницией. Дуэт TSJUDER вернулся после восьми лет молчания и анонсировал выпуск альбома Helvegr.

В сингле «Gods Of Black Blood» дядьки блэкарски скрежещут: «We reign in chaos and destruction / Satanic orgies in the heavens / We toast in blood of the holy / Demons, Devils, Enemies of divine», — и все это, с олдскульным визуалом, олдскульной атмосферой, не стареющим и даже не взрослеющим ностальгическим духом так цельно и так безыскусно, что я просто-таки не в состоянии удержаться от презентации — хотя тема сатанических оргий в клипе, увы, не раскрыта. Вероятно, запретили жены.

А песня хорошая.

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2 комментария

  • Eum написал(а):

    на фото Гаал-блондин ?

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  • Другой Александр написал(а):

    В общем, музон пристойный, но видос — http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif Как и большинство блэк клипов.

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