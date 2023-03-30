Клип недели: TSJUDER «Gods Of Black Blood»Новинки и новости
В мире мультикультурализма, постмодернизма, искусственного интеллекта, ChatGPT, публичного освещения вопросов гендерной самоидентификации, культуры исключения и морального ресентимента есть все-таки нечто незыблемо-вечное. Снег. Норвежский лес. Дровяная тесная
банька хижина среди зимы, в которой немолодые раскрашенные в корпспеинт мужики с обручальными кольцами на пальцах и в шипастых напульсниках рисуют друг другу на лбах неровные черные перевернутые кресты.
А потом
ночь, улица, фонарь, аптека тусклый зимний день, сквозь который бесстрашный черный мужик движется с факелом, бесстрашно предавая огню другой уже крест, стоящий среди великого белого Нигде, обмотанный белой оберточной бумагой и буквально орущий, как масленичное чучело: «сожги меня скорей, старче!».
Старый (не)добрый норвежский тру в ламповой съемке из 90-х, с ламповым сюжетом из 90-х (единственное, не хватило бюджета на голую блондинку в крови, как тогда было модно),
теплыми холодными ламповыми прикидами, гримом и амуницией. Дуэт TSJUDER вернулся после восьми лет молчания и анонсировал выпуск альбома Helvegr.
В сингле «Gods Of Black Blood» дядьки блэкарски скрежещут: «We reign in chaos and destruction / Satanic orgies in the heavens / We toast in blood of the holy / Demons, Devils, Enemies of divine», — и все это, с олдскульным визуалом, олдскульной атмосферой, не стареющим и даже не взрослеющим ностальгическим духом так цельно и так безыскусно, что я просто-таки не в состоянии удержаться от презентации — хотя тема сатанических оргий в клипе, увы, не раскрыта. Вероятно, запретили жены.
А песня хорошая.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 163
Читайте также:
- Клип недели: FROZEN SOUL «Morbid Effigy»
- Клип недели: «This Is» DEATHSTARS. «Я гулял со своим 130-килограммовым питоном, и она все время облизывала мне шею»
- В копилку ужастиков: новый клип GWAR «The Cutter» с участием Lzzy Hale
- Клип недели: BELPHEGOR «The Devils»
- BEHEMOTH показали сразу два клипа на «The Deathless Sun» (потому что первый — слишком страшный)
- Видео недели: CRIPPLED BLACK PHOENIX «Blackout77»
- Два видео к началу лета: брутально-дурацкий грайнд-клип BRUTAL SPHINCTER и серкл-пит в бассейне
- Клип недели: видео SEPTICFLESH «Hierophant»
- Один из брутальнейших клипов года: SANGUISUGABOGG «Menstrual Envy» (уберите от экрана детей и мужчин с неустойчивой психикой!)
- Антирождественская история. Новый клип BELPHEGOR «Blackest Sabbath 1997» (вроде как NSFW)
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Ville Valo: «Я был наполовину музыкант, наполовину алкаш»
-
«Наше время на планете истекает». Слушаем новые синглы ANTICHRISIS
-
Рок-цитата. James Hetfield: «Мы в METALLICA, каждый сам по себе, довольно посредственные музыканты»
-
Dez Fafara (DEVILDRIVER, COAL CHAMBER) о ковиде: «Я прощался с родными — и думал, что все. Не осилю»
-
Репортаж: аншлаговый концерт DOPE, MUSHROOMHEAD, FEAR FACTORY, STATIC-X в Шарлотт
-
Репортаж: GAEREA, UADA, CARACH ANGREN, ROTTING CHRIST в Гринсборо
-
Кровавые художества: художник, оформитель, блэкушник Maxime Taccardi
-
Умер гитарист DARK ANGEL Jim Durkin
-
С любовью к DISSECTION. THULCANDRA выпускают новый альбом
-
Рок-истории. Eddie Van Halen однажды приехал к Fred Durst на БТРе и угрожал ему пистолетом
Комментарии
Другой Александр:
В общем, музон пристойный, но видос — Как и большинство блэк клипов.…
Eum:
Eum:
а альбом записал очень недурный, кстати, не HIM конечно, есть пару банальных песен, но в целом очень хитово…
Другой Александр:
Countess — Ледовое побоище
Неожиданно песня на русском от голландской группы Countess. Группа древняя, ещё 1992 г. р. Раньше играли блэк, сейчас ушли в пэган. Музон неплохой, то…
Ad Noctum:
Ігор написал(а):
Не знаю на счет Cloak,но в данный момент слушаю беларусский Downcross-весьма впечатляющий материал.
Нет, слушай Cloak. Downcross не трогай, это на пра…
afterglowstar:
Писюн с глазами написал(а):
Жаль, что в итоге он все-таки выбрал не ту половину
Близкий друган и продюсер ( в обоих случаях бывший ) Вало Бэм Марджера ( Вива Ля…
Ігор:
Не знаю на счет Cloak,но в данный момент слушаю беларусский Downcross-весьма впечатляющий материал.…
Шорт:
Ахах, каков глупец, вместо того чтобы как гражданин Симмонс или граждане из Мотли Крю, …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Очень жалко что HIM как сказано в статье в ближайшем будущем не возродится. Успех этой группы это продукт коллективный. Это общий ДУХ. Без гитары Линде без басиста и и…
Ad Noctum:
Downcross — Invertebrata (Full Album Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=ftL7GB3MvhQ…
Бармалей:
Алексей:
Хороший бойзбэнд, раньше не слышал их. Может быть мне показалось,но вокал очень схож с мунспеловским Фернандо. Очень годное музло.…
Дед Аким:
Алекси Лайхо выбрал херовую половину, разрушение печени, боль, медленная мучительная смерть. Вот Хендрикс, Джоплин, Моррисон, Джон Бонэм, Бонн Скотт, панки Джи Джи А…
на фото Гаал-блондин ?
В общем, музон пристойный, но видос — Как и большинство блэк клипов.