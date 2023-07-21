Клип недели: ARCHSPIRE «Bleed The Future»

Люди, которые ноют, мол, верните мне мои 90-е в метале давно не происходит ничего свежего/интересного/офигенного, просто не ходили на концерты ARCHSPIRE. Не видели чумовых канадцев, со всеми сверхскоростями, черным юмором, интенсивностью, массированностью, распальцовками, танцами и дичью, что творится на танцполах под их выступления. После альбома Bleed The Future на технарской сцене (впрочем, не только технарской) мужики обрели моднейший статус — и, добавляя дополнительную чуточку крутости во все, что они сейчас делают, — решили сделать супердорогой клип.

ARCHSPIRE запустили краудфандинговую кампанию с обещанием снять за 20000 канадских долларов «самый отвратительный, самый шумный, самый дорогостоящий клип в истории техно-дэза». И собрали нужную сумму за два часа. А уже через сутки сбор принес почти 50000, так что работа пошла — с результатом, который, уверена, украсит вашу пятницу. «Bleed The Future» снова возвращается в наши колонки. Во всем своем безумии. Теперь c не менее безумистым видеорядом. Наслаждайтесь.

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