Клип недели: ARCHSPIRE «Bleed The Future»Блог
Люди, которые ноют, мол,
верните мне мои 90-е в метале давно не происходит ничего свежего/интересного/офигенного, просто не ходили на концерты ARCHSPIRE. Не видели чумовых канадцев, со всеми сверхскоростями, черным юмором, интенсивностью, массированностью, распальцовками, танцами и дичью, что творится на танцполах под их выступления. После альбома Bleed The Future на технарской сцене (впрочем, не только технарской) мужики обрели моднейший статус — и, добавляя дополнительную чуточку крутости во все, что они сейчас делают, — решили сделать супердорогой клип.
ARCHSPIRE запустили краудфандинговую кампанию с обещанием снять за 20000 канадских долларов «самый отвратительный, самый шумный, самый дорогостоящий клип в истории техно-дэза». И собрали нужную сумму за два часа. А уже через сутки сбор принес почти 50000, так что работа пошла — с результатом, который, уверена, украсит вашу пятницу. «Bleed The Future» снова возвращается в наши колонки. Во всем своем безумии. Теперь c не менее безумистым видеорядом. Наслаждайтесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 9
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Комментарии
Чорны:
Чорны:
Чорны:
Vivaldi Death:
‘Ксеноморфы… то есть ксенотафы должны быть довольны
Жаль что всего того хора один ‘ЭЙ’на заднем плане.А так-да.На планете Xenotaph нонче праздник.С шествиями,зеленым …
Хеймс Джетфилд:
Это вообще метал?? Ноль (0) соло на гитаре, никакого там запила крутого, че-то на волынке играет, и что это круто? Или это новомодный не фолк, но и не дез?
Второй альбом г…
Vivaldi Death:
Чувак однозначно ёбнутый на всю свою башку,на моё счастье никогда их не любил.Вся эта ‘некро-костно-мясная’канитель дурно пахнет со стороны психиатрии.А уж срать ВП�…
Vivaldi Death:
Anastasiya написал(а):
он тут рассказывал, как и что сделал. К слову, в США в целом легально хранить и даже продавать человеческие останки. Я даже бывала на ярмарках �…
Anastasiya:
Vivaldi Death написал(а):
»или вдохновлялся черепушкой своего покойного родителя »
Бездарнейшее враньё!Заполучить ГОЛОВУ покойника и при этом не сесть-невозможн�…
Vivaldi Death:
»или вдохновлялся черепушкой своего покойного родителя »
Бездарнейшее враньё!Заполучить ГОЛОВУ покойника и при этом не сесть-невозможно.И было невозможно ещё д�…
Sonne:
Anastasiya:
HNKNTNH написал(а):
Анастасия, какие впечатления о США по прошествии нескольких лет жизни в этой стране? Как вам американцы, насколько вам близок и понятен их мент…
Чорны:
Другой Александр:
Clandestine Blaze — Resacralize The Unknown. Заглавная вещь с нового альбома.
https://www.youtube.com/watch?v=9hUDUlnAyLM…
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