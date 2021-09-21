Самая быстрая дэз-метал группа на свете? Слушаем новые песни канадцев ARCHSPIRE

Самая быстрая дэз-метал группа на свете? Слушаем новые песни канадцев ARCHSPIREНовинки и новости
Я уже как-то замечала, что Канада поставляет на мировой экстрим-рынок наиболее отмороженную прогрессив-техникал дэз-метал продукцию, и сегодня новинка из разряда сверхчеловеческих скоростей, при которых мужики умудряются делать вполне себе качовые и запоминающиеся (!) треки. Одним словом, олимпийские металисты-медалисты по разряду шреда, ARCHSPIRE в конце октября покажут четвертый лонгплей Bleed The Future. Как всегда, на максималках… и 400bpm.
«Паровоз ARCHSPIRE продолжает ломиться вперед, — презентовали недавно парни титульный сингл, — мы нахлобучили свои кондукторские фуражки и прочее, так что теперь разгоняемся до скорости 400 ударов в минуту, чтобы вы поняли, каков будет наш новый релиз! ЧУХ-ЧУХ!!! И не забудьте оформить предзаказ: топливо, знаете, само за себя не заплатит!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 50
Обновления
-
Лавкрафтианский дэз от участников AT THE GATES: THE LURKING FEAR выпускают второй альбом
-
Адвокат Мэрилина Мэнсона: «Приходя на концерт, вы должны быть готовы, что в вас полетят биологические жидкости»
-
Jeff Walker, CARCASS: «Наша манера настраивать гитары привела к появлению ряда чудовищных эффектов, типа ню-метала»
-
Встречайте норвежский блэковый суперпроект DOLD VORDE ENS NAVN
-
Mike Patton отменил концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психическим здоровьем»
-
NEGURĂ BUNGET выпустят посмертный альбом; слушаем первый (трагический) сингл «Brad»
-
Гигантомания в действии: IRON MAIDEN выпустили двойной альбом «Senjutsu»
-
Нечеловеческие условия: легендарные дядьки из INHUMAN CONDITION в «местном пабе»
-
Причиной смерти Sean Malone из CYNIC было самоубийство
-
Никогда такого не было, и вот опять: на Steelfest 2022 окрысились леваки. SODOM оправдываются за всех
Добавить комментарий