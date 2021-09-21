Archspireband
21.09.2021

Самая быстрая дэз-метал группа на свете? Слушаем новые песни канадцев ARCHSPIRE

Новинки и новости

Я уже как-то замечала, что Канада поставляет на мировой экстрим-рынок наиболее отмороженную прогрессив-техникал дэз-метал продукцию, и сегодня новинка из разряда сверхчеловеческих скоростей, при которых мужики умудряются делать вполне себе качовые и запоминающиеся (!) треки. Одним словом, олимпийские металисты-медалисты по разряду шреда, ARCHSPIRE в конце октября покажут четвертый лонгплей Bleed The Future. Как всегда, на максималках… и 400bpm.

«Паровоз ARCHSPIRE продолжает ломиться вперед, — презентовали недавно парни титульный сингл, — мы нахлобучили свои кондукторские фуражки и прочее, так что теперь разгоняемся до скорости 400 ударов в минуту, чтобы вы поняли, каков будет наш новый релиз! ЧУХ-ЧУХ!!! И не забудьте оформить предзаказ: топливо, знаете, само за себя не заплатит!»

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