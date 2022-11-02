Kirk Hammett horror movies
02.11.2022

Kirk Hammett об ужастиках: «Посмотрев этот фильм, я четыре месяца еженощно спал с зажженным светом»

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Продолжая тему фильмов ужасов (к слову, пресловутый «Terrifier 2» так пока и не посмотрела, но все еще рассчитываю посетить киносеанс; тем временем его сборы уже в 30 раз превысили бюджет съемок), большой любитель и ценитель ужастиков Kirk Hammett, собравший дома внушительную коллекцию фильмов и всяческой хоррор-меморабилии, сам в свое время писавший страшные рассказы, рассказал, какие ленты произвели на него мощнейшее впечатление.

«Помню, как посмотрел «Техасскую резню бензопилой», когда она только вышла. Она наделала много шума, все только и говорили об этом кино. Так вот я пошел, посмотрел и по-настоящему испугался, ибо никто ранее не снимал ничего подобного — настолько откровенного и выразительного в своей брутальности. Ничего даже близко похожего не было. Мы с друзьями вышли из зала в полном шоке, глядя друг на друга, типа: «Мы че, правда сейчас это вот видели?»

В детстве меня также дико напугал «Изгоняющий дьявола». Я вырос в католической семье, потому был уверен, что следующим бесы придут за мной. Реально ждал этого и боялся, так что четыре месяца еженощно спал с зажженным светом».

В мае этого года сайт Rotten Tomatoes опубликовал свой рейтинг, 10 самых пугающих фильмов всех времен. Предлагаю, взяв его за основу, проголосовать за самые-самые (можно выбрать любое количество вариантов) — ну и, конечно, пишите свои. Что из хоррора впечатлило и запомнилось на все времена?

Самые страшные фильмы на все времена (по версии помидорок)

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2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Устрашающий 2 — шляпа из шляп. До первой части как до Луны. Сюжет настолько ужасен, что дальше некуда. И даже кровище не спасает.
    Мясо ради мяса не канает.

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  • Vile написал(а):

    весь нетфликс и амазон рядом не валялись по сравнению с Устрашающим 1,2 — оба в равной степени фееричны. как грится — сделаны с душой и любовью к жанру. вторая часть немного затянута,но визуал и саунд спасают. на Арта можно смотреть бесконечно долго:) надеюсь на продолжения.

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