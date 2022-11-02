Kirk Hammett об ужастиках: «Посмотрев этот фильм, я четыре месяца еженощно спал с зажженным светом»Блог
Продолжая тему фильмов ужасов (к слову, пресловутый «Terrifier 2» так пока и не посмотрела, но все еще рассчитываю посетить киносеанс; тем временем его сборы уже в 30 раз превысили бюджет съемок), большой любитель и ценитель ужастиков Kirk Hammett, собравший дома внушительную коллекцию фильмов и всяческой хоррор-меморабилии, сам в свое время писавший страшные рассказы, рассказал, какие ленты произвели на него мощнейшее впечатление.
«Помню, как посмотрел «Техасскую резню бензопилой», когда она только вышла. Она наделала много шума, все только и говорили об этом кино. Так вот я пошел, посмотрел и по-настоящему испугался, ибо никто ранее не снимал ничего подобного — настолько откровенного и выразительного в своей брутальности. Ничего даже близко похожего не было. Мы с друзьями вышли из зала в полном шоке, глядя друг на друга, типа: «Мы че, правда сейчас это вот видели?»
В детстве меня также дико напугал «Изгоняющий дьявола». Я вырос в католической семье, потому был уверен, что следующим бесы придут за мной. Реально ждал этого и боялся, так что четыре месяца еженощно спал с зажженным светом».
В мае этого года сайт Rotten Tomatoes опубликовал свой рейтинг, 10 самых пугающих фильмов всех времен. Предлагаю, взяв его за основу, проголосовать за самые-самые (можно выбрать любое количество вариантов) — ну и, конечно, пишите свои. Что из хоррора впечатлило и запомнилось на все времена?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 193
Читайте также:
- Самый страшный фильм сезона? В прокат вышел «Terrifier 2»
- Главгад четвертого сезона «Stranger Things» слушал для вдохновения SUNN O))) и DARKTHRONE
- James Hetfield в Бразилии: «Перед концертом в голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы играть хорошо»
- Kirk Hammett: «Мне 59 лет, а я не считаю, что достиг своего максимума как музыкант и творец»
- Kirk Hammett выпускает саундтрековый сольный альбом (с приветом Морриконе)
- Репортаж: крупнейший американский рок-фестиваль Louder Than Life c четырьмя часами METALLICA!
- Летом на экраны выходит оккультный ужастик «Baphomet» с участием Dani Filth
- Цитата. Kirk Hammett: «Я не верил в потенциал ‘Черного альбома’ и даже проиграл в споре свой Porsche 911 Carrera»
- Смотрите, кто ожил! Психи MACABRE записали «Carnival Of Killers»
- Kirk Hammett: «Мне предложили присоединиться к METALLICA 1 апреля, и я в тот момент сидел на толчке»
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Kirk Hammett об ужастиках: «Посмотрев этот фильм, я четыре месяца еженощно спал с зажженным светом»
-
Просто и со вкусом: новый альбом GOATWHORE «Angels Hung From The Arches Of Heaven»
-
Robert Fripp: «Мне 76 лет, с хрена ли меня должно волновать, кому что не нравится?»
-
Лучший концерт сезона: IRON MAIDEN и WITHIN TEMPTATION в Гринсборо
-
Очередной суперпроект: ELEGANT WEAPONS с участием музыкантов JUDAS PRIEST и PANTERA
-
IMMORTAL анонсировали новый альбом «War Against All»
-
DODHEIMSGARD отменяют концерты. «Успех не финален, провал не фатален».
-
В копилку ужастиков: новый клип GWAR «The Cutter» с участием Lzzy Hale
-
WOODS OF DESOLATION выпускают «The Falling Tide»
-
Самый страшный фильм сезона? В прокат вышел «Terrifier 2»
Комментарии
Vile:
весь нетфликс и амазон рядом не валялись по сравнению с Устрашающим 1,2 — оба в равной степени фееричны. как грится — сделаны с душой и любовью к жанру. вторая часть не…
mr. Shakal:
Merzbow:
Устрашающий 2 — шляпа из шляп. До первой части как до Луны. Сюжет настолько ужасен, что дальше некуда. И даже кровище не спасает.
Мясо ради мяса не канает.…
Mazay:
Шлак…
Дед Аким:
Все верно, может делать что захочет (в пределах закона) Это не наши пенсионеры — телевизор …
Дед Аким:
Обожаю эти группы, Шарон красавица великолепная, то что они вместе выступили в одном концерте, это просто праздник какой-то, отличный репортаж, Настя спасибо…
Ветошь:
Дед Аким:
Новинки
Начну с тяжелого, легенды блэк метала, новая работа …
Gerber:
Тварь:
Кататония для меня закончилась после альбома 2003 года.
Потом это стало неинтересно, пресно и с каждым разом все мертвее.
тут вообще ничего нет от той Кататонии — даж…
Зануда:
Меня немного бесит его вокал страдальческий, а музыка приятная …
Юрий:
Sonder77:
Устрашающий 2 — шляпа из шляп. До первой части как до Луны. Сюжет настолько ужасен, что дальше некуда. И даже кровище не спасает.
Мясо ради мяса не канает.
весь нетфликс и амазон рядом не валялись по сравнению с Устрашающим 1,2 — оба в равной степени фееричны. как грится — сделаны с душой и любовью к жанру. вторая часть немного затянута,но визуал и саунд спасают. на Арта можно смотреть бесконечно долго:) надеюсь на продолжения.