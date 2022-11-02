Kirk Hammett об ужастиках: «Посмотрев этот фильм, я четыре месяца еженощно спал с зажженным светом»

Продолжая тему фильмов ужасов (к слову, пресловутый «Terrifier 2» так пока и не посмотрела, но все еще рассчитываю посетить киносеанс; тем временем его сборы уже в 30 раз превысили бюджет съемок), большой любитель и ценитель ужастиков Kirk Hammett, собравший дома внушительную коллекцию фильмов и всяческой хоррор-меморабилии, сам в свое время писавший страшные рассказы, рассказал, какие ленты произвели на него мощнейшее впечатление.

«Помню, как посмотрел «Техасскую резню бензопилой», когда она только вышла. Она наделала много шума, все только и говорили об этом кино. Так вот я пошел, посмотрел и по-настоящему испугался, ибо никто ранее не снимал ничего подобного — настолько откровенного и выразительного в своей брутальности. Ничего даже близко похожего не было. Мы с друзьями вышли из зала в полном шоке, глядя друг на друга, типа: «Мы че, правда сейчас это вот видели?»

В детстве меня также дико напугал «Изгоняющий дьявола». Я вырос в католической семье, потому был уверен, что следующим бесы придут за мной. Реально ждал этого и боялся, так что четыре месяца еженощно спал с зажженным светом».

В мае этого года сайт Rotten Tomatoes опубликовал свой рейтинг, 10 самых пугающих фильмов всех времен. Предлагаю, взяв его за основу, проголосовать за самые-самые (можно выбрать любое количество вариантов) — ну и, конечно, пишите свои. Что из хоррора впечатлило и запомнилось на все времена?

Самые страшные фильмы на все времена (по версии помидорок) "Изгоняющий дьявола" (1973)

"Реинкарнация" (2018)

"Заклятие" (2013)

"Сияние" (1980)

"Техасская резня бензопилой" (1974)

"Звонок" (2002)

"Хэллоуин" (1978)

"Синистер" (2012)

"Астрал" (2010)

"Оно" (2017) результаты

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