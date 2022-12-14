Мнение. Scott Ian, ANTHRAX: «Kirk Hammett — самый недооцененный ритм-гитарист в мире»

ANTHRAX’овский Scott Ian в недавнем интервью поразмышлял на тему лучших гитаристов мира тяжелой музыки. Выбор оказался не особенно очевидным…

«Любимые ритм-гитаристы для меня — это, конечно, ребята, на игре которых я учился: Malcolm Young из AC/DC, Johnny Ramone из THE RAMONES и Rudy Schenker из SCORPIONS. Благодаря им я обучился гитаре.

Что же касается метал-гитаристов, то самым недооцененным считаю Kirk Hammett. А недооценен он потому, что играет в одной группе с James Hetfield — лучше которого в метале просто нет никого. Нет лучше правой руки, чем Хэтфилдовская.

Ну может быть, Frederick Thordendal из MESHUGGAH может составить конкуренцию. Убежден, что он вообще не человек. Он сродни Терминатору, которого прислали из будущего, — однако вместо того, чтобы убивать Сару Коннор, он явился с целью унижать ритм-гитаристов. Так что технически Фредерик лучше всех; ну а Джеймс — это Джеймс, он просто долбаный бог.

На фоне Джеймса Кирка часто не замечают, никто не говорит о его игре, все превозносят Хетфилда как лид-гитариста. Но ведь Кирк должен с ним идти нотка в нотку! Он не может сфальшивить, никаких лазеек. Он идеально играет все эти сраные партии! Но этим не принято восхищаться.

В общем, говоря о гитаристах, недооцененным считаю Кирка. Джеймс — лучший, Фредерик — инопланетянин, так что он не считается, и в тройке также назову Kerry King. Я много раз смотрел, как он играет, с близкого расстояния; наблюдая, как Керри разминается перед выходом на сцену. Он постоянно делал это, репетировал в течение часа перед шоу, и глядя на это, я временами просто ронял челюсть на пол. Его техника, выносливость, способности… Помню, когда Gary Holt пришел в SLAYER, он мне сказал: «Мои руки просто отваливаются»…

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