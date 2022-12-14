Мнение. Scott Ian, ANTHRAX: «Kirk Hammett — самый недооцененный ритм-гитарист в мире»Блог
ANTHRAX’овский Scott Ian в недавнем интервью поразмышлял на тему лучших гитаристов мира тяжелой музыки. Выбор оказался не особенно очевидным…
«Любимые ритм-гитаристы для меня — это, конечно, ребята, на игре которых я учился: Malcolm Young из AC/DC, Johnny Ramone из THE RAMONES и Rudy Schenker из SCORPIONS. Благодаря им я обучился гитаре.
Что же касается метал-гитаристов, то самым недооцененным считаю Kirk Hammett. А недооценен он потому, что играет в одной группе с James Hetfield — лучше которого в метале просто нет никого. Нет лучше правой руки, чем Хэтфилдовская.
Ну может быть, Frederick Thordendal из MESHUGGAH может составить конкуренцию. Убежден, что он вообще не человек. Он сродни Терминатору, которого прислали из будущего, — однако вместо того, чтобы убивать Сару Коннор, он явился с целью унижать ритм-гитаристов. Так что технически Фредерик лучше всех; ну а Джеймс — это Джеймс, он просто долбаный бог.
На фоне Джеймса Кирка часто не замечают, никто не говорит о его игре, все превозносят Хетфилда как лид-гитариста. Но ведь Кирк должен с ним идти нотка в нотку! Он не может сфальшивить, никаких лазеек. Он идеально играет все эти сраные партии! Но этим не принято восхищаться.
В общем, говоря о гитаристах, недооцененным считаю Кирка. Джеймс — лучший, Фредерик — инопланетянин, так что он не считается, и в тройке также назову Kerry King. Я много раз смотрел, как он играет, с близкого расстояния; наблюдая, как Керри разминается перед выходом на сцену. Он постоянно делал это, репетировал в течение часа перед шоу, и глядя на это, я временами просто ронял челюсть на пол. Его техника, выносливость, способности… Помню, когда Gary Holt пришел в SLAYER, он мне сказал: «Мои руки просто отваливаются»…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 222
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6 комментариев
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Мнение. Scott Ian, ANTHRAX: «Kirk Hammett — самый недооцененный ритм-гитарист в мире»
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Комментарии
Дед Аким:
С каждым словом согласен, одно дело когда критикуют диванные эксперты, и совсем другое когда мнение профессионального музыканта, работающего примерно в той же сфе…
PitBull:
Лол, Кирк такой же лучший гитарист, как Ларс Ульрих — барабанщик. Если в 80-х оба показывали неплохой такой потенциал, то потом просрали все полимеры.…
Bronco:
Кирка невероятно хорош, пока не играет перед аудиторией в реальном времени. Не выходи из студии, не совершай ошибку.…
Ad Noctum:
https://www.meme-arsenal.com/en/create/meme/1276045
Навеяло, глядя на фотку.…
Писюн с глазами:
Алексей написал(а):
Бармалей, Писюн с глазами и какой-то полупокер АНДРЭАС — самые авторитетные критики этого гадюшника? :) Писецц, да это вы пидоры, господа) Еш…
Алексей:
Бармалей, Писюн с глазами и какой-то полупокер АНДРЭАС — самые авторитетные критики этого гадюшника? :) Писецц, да это вы пидоры, господа) Ешё и пиздливые)…
Писюн c глазами:
СиРОЖА написал(а):
ахахахахахахахахахахахахахахаха
Кирк Хэммент….ну вы поняли)))
Мы поняли, что ты пиздец какой предсказуемый…
СиРОЖА:
ахахахахахахахахахахахахахахаха
Кирк Хэммент….ну вы поняли)))…
Дед Аким:
А вот лично для меня например, единственное чем примечателен некий Туомас Холопайнен, это его участием в Auri. Вот то была хорошая …
Дед Аким:
Честно говоря не понимаю почему рубрика оффтоп заглохла? Не хочу хвастаться, но я там наследил…
Виктор:
А в то же время единственное, чем примечателен Курт Кобейн лично для меня — это участие в группе Fecal Matter.
Ибо являюсь НАСТОЯЩИМ знатоком музыки, а не каким-то потреб…
Виктор:
А вот лично для меня например, единственное чем примечателен некий Туомас Холопайнен, это его участием в Auri. Вот то была хорошая группа…
Зануда:
ахахахахахахахахахахахахахахаха
Кирк Хэммент….ну вы поняли)))
СиРОЖА написал(а):
ахахахахахахахахахахахахахахаха
Кирк Хэммент….ну вы поняли)))
Мы поняли, что ты пиздец какой предсказуемый
https://www.meme-arsenal.com/en/create/meme/1276045
Навеяло, глядя на фотку.
Кирка невероятно хорош, пока не играет перед аудиторией в реальном времени. Не выходи из студии, не совершай ошибку.
Лол, Кирк такой же лучший гитарист, как Ларс Ульрих — барабанщик. Если в 80-х оба показывали неплохой такой потенциал, то потом просрали все полимеры.
С каждым словом согласен, одно дело когда критикуют диванные эксперты, и совсем другое когда мнение профессионального музыканта, работающего примерно в той же сфере. Фото классное, надо было ещё взасос поцеловаться, так Брежнев любил с мужиками делать