Kerry King таки не делает «новый SLAYER». Но уже насобирал материал на два альбома

Слухи, мол, Керри Кинг, которому претит перспектива пенсии, решил замутить новый SLAYER, но с Ансельмо, не подтвердились. Тем не менее, покой пока даже не снится, и, по словам музыканта, он уже накопил кучу материала для своего будущего проекта.

«2020 год оказался везучим по части сочинения риффов. Пойдут ли они куда, пока точно не знаю, но у меня определенно нет проблем по части генерации риффов и музыки. Уже насобиралось примерно два альбома материала, из которого надо будет отобрать 11 или 12 лучших песен в дебютник. Пока проект развивается как сольный: я пишу музыку, а также, выбрав «бест-оф» для первого релиза, планирую заняться и текстами. Кого еще позову для совместной работы, пока не решил».

В принципе, работать в одно лицо Кингу не привыкать: кто, как не он, сочинил «Skeletons Of Society», «Piece By Piece», «Show No Mercy», «Dittohead», половину песен God Hates Us All и World Painted Blood. Интересно только, кого в конце концов позовет в вокалисты.

Количество просмотров: 153