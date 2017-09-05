Канадская полиция: «Сегодня слушаешь ты блэк, а завтра ты — убийца-зэк»

Любопытно, что в наши политкорректные времена, когда мажорные метал-звезды через одного уже ЗОЖники, праведники, веганы, антигомофобы, антирасисты, благотворители, члены кампаний по предотвращению самоубийств — ну и вообще, персонажи мягкие и безобидные настолько, что осталось лишь прикладывать, как подорожник, к вселенским проблемам, — так вот, несмотря на нежность и человечность их святых ликов, адепты тяжелой музыки по-прежнему остаются в числе Подозрительных. Во всяком случае, в понимании властей. «Сегодня ты играешь треш, а завтра бабу свою съешь», — ну вот это все. До сих пор.

Так, под пристальные взгляды общественности давеча попал распространяемый канадской полицией документ, описывающий признаки, по которым родители могут определить, что их ребенок принадлежит к т.н. «группам ненависти». В числе его пунктов значится, например: «изменение внешности» и «проигрывание громкой, тяжелой рок-музыки с агрессивной лирикой». Так о чем, говорите, свидетельствует ваш текущий плейлист?..

Ну а канадцам, с учетом вышенаписанного, хочется переслать пару проверенных временем вырезок. Вдруг пригодятся.

P.S. Как, должно быть, обидно читать канадские «правила» отдельно взятым метал-порталам, призывающим к бойкоту «нацистских» лейблов!