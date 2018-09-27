Родители Нижнего Новгорода выступили за запрет концертов. В том числе WITHIN TEMPTATION

В Сети опубликовано заявление «родительской общественности Нижнего Новгорода», адресованное ряду областных министерств. Авторы считают выступления многих артистов недопустимыми с точки зрения морали и нравственности, поэтому выступают против их концертов в Нижнем Новгороде. В 19-страничном заявлении представители «родительской общественности Нижнего Новгорода» просят обратить внимание на концертный график клуба Milo Concert Hall на улице Родионова. Полный список артистов, которые не угодили авторам, выглядит так: Хлеб, Gone.Fludd, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, Animal Джаz, Монеточка, Feduk, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, Пошлая Молли, Хаски и ATL.
«Родительская общественность Нижнего Новгорода» считает выступления всех этих артистов недопустимыми с точки зрения морали и нравственности, противоречащими законодательству России, а также «подрывающими информационную безопасность детей, наносящими вред их здоровью, физическому, психическому, духовному, нравственному развитию, поскольку песни этих коллективов содержат пропаганду алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям».
На 15 страницах авторы приводят примеры неуместных, на их взгляд, строчек артистов.
Авторы отправили заявление в Министерство культуры Нижегородской области, в Управление Федеральной антимонопольной службы по региону, министрам социальной политики и образования области, а также уполномоченному по правам ребенка. Взять у них оперативный комментарий о получении подобного заявления нам не удалось. Мы отправили запросы в ведомства, которым было адресовано это заявление, чтобы получить комментарии по поводу возникшей ситуации.
Нам удалось пообщаться с сотрудниками Milo Concert Hall.
— В первый раз слышим об этом заявлении, — сказала нам администратор клуба Анастасия. — Мы концертная площадка и сдаём в аренду помещение. И то, что сюда привозят, привозят организаторы. На каждом мероприятии у нас есть свои ограничения по возрасту. У нас всегда спрашивают паспорта, если гость не выглядит на 18 лет. Поэтому, если кому-то не нравятся те, кто к нам приезжают, обосновывая это ненормативной лексикой, то пусть их дети не ходят на такие концерты. Нужно тогда обращаться к исполнителям — мы же не пишем им песни. Мы на концерты никого не затаскиваем. Билеты продаются в свободном доступе. Если речь идет о какой-то деградации, то пусть родители смотрят, чтобы ребенок не покупал билет на наши концерты.
А вот выступления таких коллективов, как «Руки Вверх!», нижегородцы восприняли на ура. Понравился жителям Нижнего Новгорода и концерт рэпера Басты, на котором вместе с ним пел весь Дворец спорта.
Копипейст с nn.ru.
да, весело там у вас. и совсем не «мило»
Запретить и не пущать!
Особенно если их песни «растормаживают сферу половых влечений, … , выражают ненависть к государственным устоям»!!!
Представиться «родительская общественность» почему-то не соизволила.
<Родители Нижнего Новгорода написал(а):
Cодержат пропаганду алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям».
Так это же хорошо!
Непонятна претензия к «визинам». Там ссылка на клип Stream Of Passion.
Вообще, есть мнение, кто-то хочет прикрыть клубец.