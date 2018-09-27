Родители Нижнего Новгорода выступили за запрет концертов. В том числе WITHIN TEMPTATION

В Сети опубликовано заявление «родительской общественности Нижнего Новгорода», адресованное ряду областных министерств. Авторы считают выступления многих артистов недопустимыми с точки зрения морали и нравственности, поэтому выступают против их концертов в Нижнем Новгороде. В 19-страничном заявлении представители «родительской общественности Нижнего Новгорода» просят обратить внимание на концертный график клуба Milo Concert Hall на улице Родионова. Полный список артистов, которые не угодили авторам, выглядит так: Хлеб, Gone.Fludd, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, Animal Джаz, Монеточка, Feduk, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, Пошлая Молли, Хаски и ATL.

«Родительская общественность Нижнего Новгорода» считает выступления всех этих артистов недопустимыми с точки зрения морали и нравственности, противоречащими законодательству России, а также «подрывающими информационную безопасность детей, наносящими вред их здоровью, физическому, психическому, духовному, нравственному развитию, поскольку песни этих коллективов содержат пропаганду алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям».

На 15 страницах авторы приводят примеры неуместных, на их взгляд, строчек артистов.

Авторы отправили заявление в Министерство культуры Нижегородской области, в Управление Федеральной антимонопольной службы по региону, министрам социальной политики и образования области, а также уполномоченному по правам ребенка. Взять у них оперативный комментарий о получении подобного заявления нам не удалось. Мы отправили запросы в ведомства, которым было адресовано это заявление, чтобы получить комментарии по поводу возникшей ситуации.

Нам удалось пообщаться с сотрудниками Milo Concert Hall.

— В первый раз слышим об этом заявлении, — сказала нам администратор клуба Анастасия. — Мы концертная площадка и сдаём в аренду помещение. И то, что сюда привозят, привозят организаторы. На каждом мероприятии у нас есть свои ограничения по возрасту. У нас всегда спрашивают паспорта, если гость не выглядит на 18 лет. Поэтому, если кому-то не нравятся те, кто к нам приезжают, обосновывая это ненормативной лексикой, то пусть их дети не ходят на такие концерты. Нужно тогда обращаться к исполнителям — мы же не пишем им песни. Мы на концерты никого не затаскиваем. Билеты продаются в свободном доступе. Если речь идет о какой-то деградации, то пусть родители смотрят, чтобы ребенок не покупал билет на наши концерты.

А вот выступления таких коллективов, как «Руки Вверх!», нижегородцы восприняли на ура. Понравился жителям Нижнего Новгорода и концерт рэпера Басты, на котором вместе с ним пел весь Дворец спорта.

Копипейст с nn.ru.