В Саудовской Аравии прошел первый метал-концерт

Может, помните, пару лет назад был пост про антимусульманскую группу AL-NAMROOD из Саудовской Аравии? Хорошая новость: они еще живы. И даже выпустили в прошлом году пятый альбом Ten Years Of Resistance. Тем временем метал-силы в стране продвинулись далее — и организовали первый в истории клубный концерт. Он прошел в конце октября в городе Эль-Хубар — а немножечко видео посмотреть можно ниже.

Одними из инициаторов мероприятия выступили грайндкор-ветераны страны (а также единственная экстрим-группа в этом жанре) CREATIVE WASTE. Коллектив существует с начала нулевых, но доселе играл в основном по квартирникам. «Трудно было собрать людей и уговорить команды выйти на сцену, — говорит фронтмен Fawaz Al Shawaf, — люди по-прежнему живут в прошлом. Они боятся. Никто не хочет рисковать. Но таки нашлись молодые и горячие, кто сподобился организовать шоу. Эти люди, если честно, вообще не в курсе, что такое грайнд или дэз-метал. Однако рискнули взяться — а я решил, что идея достаточно безумна, чтоб согласиться. В конце концов, что-то должно меняться.

До сих пор мероприятия делались разве что скрытно, для своих. И когда появлялся народ, готовый вывести концерты на массовый уровень, начинались проблемы. Одного из таких оргов отправили на год в тюрьму. Второй, сириец, был депортирован на родину и внесен в черный список. Остальные залегли на дно, понимая, что ставки неоправданно высоки».

Как ни странно, 25 октября никто не пострадал, не был обижен или посажен. Отыграли три команды — и мир остался прежним. Ну или все-таки чуточку улучшился.