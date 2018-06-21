Как эффективно получить бан в собственной стране: опыт неудачной шутки NOFX

Даже в самой, как говорят, свободной по части самовыражения стране есть вещи, о которых лучше как все, или никак. Даже если твое чувство юмора позволяет чернушную ересь. И даже если сильно извинишься за неловкую шутку. Так, олдовейшие (еще с 80-х!) калифорнийские панк-рокеры NOFX, известные саркастичным и наплевательским отношением ко всему на свете, наконец-то добилась: все ранее назначенные концерты в родных США отменены, группа забанена на всех приличных площадках страны — и неизвестно, удастся ли в обозримом будущем снять эту порчу. Чай, мужики уже не молоды, чтобы ждать вечность.

А все потому что, выступая в конце мая на фестивале в Лас-Вегасе, музыканты позволили себе следующий диалог.

Fat Mike: «Мы сыграли песню о муслимах, и нас никто не пристелил. Неплохо».

Eric Melvin: «Думаю, в Лас-Вегасе стреляют только тех, кто играет кантри».

Fat Mike: «Да, то было дерьмище — хорошо, хоть убили не фанатов панк-рока, а почитателей кантри».

Понятно, что музыканты довольно быстро столкнулись с бурной волной осуждения — и, впервые за свою ершистую и колкую историю, принесли публичные извинения. Тем не менее, от них быстренько отказались бизнес-партнеры и производители мерча; а сейчас, по словам Жирного Майка, все концерты NOFX в США оказались отменены.

«Группу эффектно запретили в собственной стране, — написал музыкант. — И это не шутка! Это также не наш выбор, но наша реальность. Простите, фанаты, но, похоже, мы будем играть туры в Европе, Мексике и Канаде. Я бы хотел организовать панк-фестиваль в Штатах, но очень многие люди настроены против. Вот жеж, блять, говно! Мы сделали ошибку, мы извинились, теперь пожинаем плоды. Возможно, так нечестно, но кто сказал, что жизнь вообще справедлива?.. Как бы там ни было, спасибо всем, кто нас поддерживает. Увидимся на концерте в Словении завтра!»

Будет ли стоить одна чернушная шутка 35-летней — и, к слову, весьма успешной для независимого коллектива — музыкально-концертной карьеры, узнаем чуть позже.