Как эффективно получить бан в собственной стране: опыт неудачной шутки NOFX

Даже в самой, как говорят, свободной по части самовыражения стране есть вещи, о которых лучше как все, или никак. Даже если твое чувство юмора позволяет чернушную ересь. И даже если сильно извинишься за неловкую шутку. Так, олдовейшие (еще с 80-х!) калифорнийские панк-рокеры NOFX, известные саркастичным и наплевательским отношением ко всему на свете, наконец-то добилась: все ранее назначенные концерты в родных США отменены, группа забанена на всех приличных площадках страны — и неизвестно, удастся ли в обозримом будущем снять эту порчу. Чай, мужики уже не молоды, чтобы ждать вечность.
А все потому что, выступая в конце мая на фестивале в Лас-Вегасе, музыканты позволили себе следующий диалог.
Fat Mike: «Мы сыграли песню о муслимах, и нас никто не пристелил. Неплохо».
Eric Melvin: «Думаю, в Лас-Вегасе стреляют только тех, кто играет кантри».
Fat Mike: «Да, то было дерьмище — хорошо, хоть убили не фанатов панк-рока, а почитателей кантри».
Понятно, что музыканты довольно быстро столкнулись с бурной волной осуждения — и, впервые за свою ершистую и колкую историю, принесли публичные извинения. Тем не менее, от них быстренько отказались бизнес-партнеры и производители мерча; а сейчас, по словам Жирного Майка, все концерты NOFX в США оказались отменены.
«Группу эффектно запретили в собственной стране, — написал музыкант. — И это не шутка! Это также не наш выбор, но наша реальность. Простите, фанаты, но, похоже, мы будем играть туры в Европе, Мексике и Канаде. Я бы хотел организовать панк-фестиваль в Штатах, но очень многие люди настроены против. Вот жеж, блять, говно! Мы сделали ошибку, мы извинились, теперь пожинаем плоды. Возможно, так нечестно, но кто сказал, что жизнь вообще справедлива?.. Как бы там ни было, спасибо всем, кто нас поддерживает. Увидимся на концерте в Словении завтра!»
Будет ли стоить одна чернушная шутка 35-летней — и, к слову, весьма успешной для независимого коллектива — музыкально-концертной карьеры, узнаем чуть позже.
ВНИМАНИЕ! Субъективизьм.
Колонула нецензурщина в материале.
У нас тут, конечно, не богадельня, а #трэшугардалеепотексту. Однако не хотелось бы видеть подобные явления на столь горячо любимом ресурсе. Можно же хотя бы какие-то маркеры выставлять что ли.
Мастеровитые рок-певцы-игрецы полагаются в первую очередь на своё мастерство и по минимуму используют форсированный вокал, примочки, пониженный звук и прочие атрибуты.
Точно так же создательница вполне способна обходиться и без таких «примочек» в словесности. Не снижая при этом градуса #трэшугардалеепотексту.
2 Polaris
из песни порой слова не выкинешь. если тот, кто эту песню поёт, применяет такого рода обороты, то хороший переводчик обязан их отразить в должной мере.
Polaris написал(а):
Можно же хотя бы какие-то маркеры выставлять что ли.
Ахтунг — SJW-пидор в треде!
Polaris написал(а):
Колонула нецензурщина в материале.
На слово «блядь», что ли, принцесска оскорбилась? Слово, употреблённое, по сути, как междометие для передачи эмоциональности мысли, заствило высрать такую простыню?Ну пиздец, я хуею, дорогая редакция!
insane_clown написал(а):
2 Polaris
из песни порой слова не выкинешь. если тот, кто эту песню поёт, применяет такого рода обороты, то хороший переводчик обязан их отразить в должной мере.
Соглашусь. Но иногда можно творчески изгибнуться.
Ad Noctum, йоу-йоу-йоу. Я для кого плашку вверху повесил?
А теперь по содержанию непосредственно статьи. Ну что, ребята подтверждают имидж делом. Правда, для максимальной скандальности нужно было оскорбить тему детства, шутки про мамаш, педофилию и прочее. Привет Скорпам из 1976 года. Возможно, это тоже так делали.
Это эмоциональные и экспрессивные панки, которые за словом в карман не лезут, поэтому хотелось отразить их негодование в полной мере. Да и слово-то почти литературное.
А вообще… даже Пушкин матерные стихи писал!
Скоро уже даже пёрнуть нельзя будет, чтобы кто-то не возмутился и не начал концерты отменять. Чувствительные стали капец все, даже панкам не дают дурь творить.
Сейчас у них, похоже, самая страшная тема — хар(ass)мент.
Ветошь написал(а):
Скоро уже даже пёрнуть нельзя будет, чтобы кто-то не возмутился и не начал концерты отменять.
Я и сейчас не люблю, когда пердят, особенно в лифте!
Оххх как закалосилось!
Тады смеху ради добавлю https://www.youtube.com/watch?v=mdztHBmflBc
Хотя для большинства будет боянище.