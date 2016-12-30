Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году

То ли жадность и маразм, то ли торжество современных технологий — так или иначе, «выступивший» в этом году на Wacken Open Air голограммный Ronnie James Dio, по замыслу компании-производителя Eyellusion, в 2017-м отправится в турне. «Планируется, что во время исполнения разных песен он будет выглядеть по-разному. На «вакене» он воссоздавал период конца 80-х, эпоху Dream Evil. Сейчас же на некоторых темах он станет старше. А на некоторых, напротив, моложе.

В целом гастроли будут сногсшибательными. У нас планируется два вокалиста, Ripper Owen и Oni Logan, а также виртуальный Ронни, который будет появляться в разных частях шоу и даже участвовать в дуэтах. Для фанатов это должно стать уникальным опытом. Мы также «оживим» обложки альбомов и тщательно воссоздадим все фишки, характерные для живых выступлений Дио. В целом он будет появляться на шесть-семь песен за вечер, и любители творчества музыканта уже могут предвкушать исполнение «We Rock», «Holy Diver» и «Rainbow In The Dark».

Вот как выступление «Дио» выглядело на Wacken Open Air — про которое восторженная вдова Венди позднее скажет: «Ощущение было, как будто он действительно вернулся на сцену».