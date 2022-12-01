Jonas Akerlund снимет фильм о GG Allin

Jonas Akerlund снимет фильм о GG AllinБлог
Jonas Akerlund задумал еще одну грандиозную работу о музыке: героем его будущего байопика станет великий и ужасный GG Allin, а называться кино будет «GG Allin: Live. Fast. Die.».
«Это правдивая история всего, что происходит с неустойчивой психически личностью, когда полученная слава превышает пределы таланта… когда злоупотребление наркотическими веществами никем не пресекается, а ментальная болезнь не лечится. Когда выдуманный персонаж берет верх над реальной человеческой жизнью, подталкивая к границам, дойти до которых способен не каждый…»
Создатели фильма провели почти год, разговаривая с людьми, лично знавшими музыканта, с его родственниками и родителями. Коме того, тщательно изучались публикации прессы, истории его арестов, неизданные мемуары, дожившие видеосвидетельства и записи концертов. Зрителям обещают, что кино будет честным и жестким.
Akerlund: «Это истинная, сырая история; фильм, взрезающий брюхо чудовища, исследующий, как Kevin Allin превратился в GG. Панк изначально являлся жанром, не признававшим границ, раздвигавшим как музыкальные рамки, так и известные области творческого самовыражения. А когда все стали говорить, будто панк умер, продался, на сцену вывалился GG — истекающий кровью, обссыкающийся и творящий то, что не делал ни один панк до него. ‘Live. Fast. Die.’ о больном человеке, которому следовало попросить помощи. GG был сильной личностью, и это дар, — однако его психическое расстройство никак не лечилось, и в итоге убило его».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 47
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Комментарии
Rock Star No Velik:
Eugene Stilleman написал(а):
Ну вот, и эти в политику полезли. На кой, спрашивается?
Еще никогда любое искусство было вне политики. Это нонсенс :) Политика — это то как …
Susel:
Фантастика происходит в комментариях. Я русский, всю жизнь по-русски говорил и жил на западной Украине. Потом РФ напала на мою страну, начала убивать моих друзей и з…
Anastasiya:
Писюн с глазами:
Люблю и тех, и других.
Ну да, нашли свою фишку и колупают до посинения, ad nauseam. Разве не все так делают?…
Писюн c глазами:
Kzr написал(а):
Хэви какой-то. На Accept похоже. Давно скурвились, увы
Последние альбомы Accept в разы лучше.
Тут явно попытка вернуться к самым корням, к даймондхэд…
Kzr:
Vile:
ratfred:
эйшн, эйшн, эйшн, але ж з большага спадабалася … нех парауноуваць kill am all з сучасным, старыя яны ужо…
PitBull:
Очередная безвкусная жвачка от некогда великой, но давно исписавшейся группы. Если альбомы 80-х были шедевральны, а альбомы 90-х — просто довольно интересны, то начина…
Ad Noctum:
коллапес написал(а):
в первые 10 секунд подофигел конечно, а дальше все слишком предсказуемо.
бросил слушать «это» еще во времена reload
Соглашусь-ка. Како…
Виктор:
петь Хэтфилд стал конечно гораздо лучше со времён Kill em All
а вот песни они стали писать конечно гораздо хуже. в этом плане падение только продолжается :( (имхо)…
коллапес:
в первые 10 секунд подофигел конечно, а дальше все слишком предсказуемо.
бросил слушать «это» еще во времена reload…
Писюн’em All:
По гитаркам так прям дебютник.
Сделали, так сказать, полный круг.
Вот только 1984 и 1986 вряд ли уже повторят.
Хэммет божит, сразу видно, отличный гитарист, не то, что Сир…
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