gg allin portrait movie
01.12.2022

Jonas Akerlund снимет фильм о GG Allin

Блог

Jonas Akerlund задумал еще одну грандиозную работу о музыке: героем его будущего байопика станет великий и ужасный GG Allin, а называться кино будет «GG Allin: Live. Fast. Die.».

«Это правдивая история всего, что происходит с неустойчивой психически личностью, когда полученная слава превышает пределы таланта… когда злоупотребление наркотическими веществами никем не пресекается, а ментальная болезнь не лечится. Когда выдуманный персонаж берет верх над реальной человеческой жизнью, подталкивая к границам, дойти до которых способен не каждый…»

Создатели фильма провели почти год, разговаривая с людьми, лично знавшими музыканта, с его родственниками и родителями. Коме того, тщательно изучались публикации прессы, истории его арестов, неизданные мемуары, дожившие видеосвидетельства и записи концертов. Зрителям обещают, что кино будет честным и жестким.

Akerlund: «Это истинная, сырая история; фильм, взрезающий брюхо чудовища, исследующий, как Kevin Allin превратился в GG. Панк изначально являлся жанром, не признававшим границ, раздвигавшим как музыкальные рамки, так и известные области творческого самовыражения. А когда все стали говорить, будто панк умер, продался, на сцену вывалился GG — истекающий кровью, обссыкающийся и творящий то, что не делал ни один панк до него. ‘Live. Fast. Die.’ о больном человеке, которому следовало попросить помощи. GG был сильной личностью, и это дар, — однако его психическое расстройство никак не лечилось, и в итоге убило его».

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