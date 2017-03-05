Выпущен фильм об украинской метал-сцене «Metal. Made In Ukraine»

Несмотря на то, что это часовое видео уже обвинили в излишней тусовочности и ограниченности охвата по жанрам (например, обширная украинская блэк-метал сцена освещена очень слабо), посмотреть его все-таки стоит. Получилось как минимум познавательно. Как максимум — любопытно было бы в будущем получить и серию два, с разделением по жанрам и обращением к истокам.
Официальная информация: «Документальный фильм об украинской метал-музыке.
В фильме использованы фрагменты выступлений ведущих украинских метал-групп, а также интервью с людьми, продвигающими метал-культуру как внутри страны, так и за ее пределами:
Игорем Симоненко (Fatal Epitaph, Terroraiser.com), Виктором Озолиным (Flying, Mad Sanity, The Great Commandment Fest), Георгием Дементьевым (Core Metal Shop), Князем Варгготом (Nokturnal Mortum), Андреем Riffmaster Антоненко (Adem, Daz Machine, Riffmaster), Александром Khorus Богатиковым (Astrofaes, Khors, Kzohh), Игорем Листопадом (Fleshgore), Анатолием Кондюком (Metal Scrap Records), Юрием Черняевым (Atmosfear), Алексеем Пасько (Hell:On), Иваном Froster Морозовым (Froster.org), Сергеем Bolt Иофиком (Metal Head’s Mission Fest)».
Ленина забыли
Tular написал(а):
Ленина забыли
Ленина в Украине не любят Памятники сносят.
Anastasiya написал(а):
Tular написал(а):
Ленина забыли
Ленина в Украине не любят Памятники сносят.
Да у вас там вообще е_анулись ))
Anastasiya написал(а):
Памятники сносят.
и правильно делают))
Датуры нет) чего же не взяли у них интервью? поехали бы в ДНР)))
И Бормана нет. Black Inquisition- один из старейших BM коллективов Украины, которые просто ‘пылают от любви’ к таким людям как Озолин и Гапон)))
Merzbow написал(а):
Датуры нет) чего же не взяли у них интервью? поехали бы в ДНР)))
Датура в Киеве.
Кроме трёх black метал групп такая же беспомощная сцена, как и у нас. Все эти флаинги и хеллоны и прочая вторичная шняга.
ну это вброс типа
Зануда написал(а):
ну это вброс типа
Да чего вброс? Так и есть, по большому счету, но не только в Украине, а и во всем совке — горстка интересных, сильных групп мирового уровня и моря вторсырья (пусть и с признаками профессионализма местами). Причем в развитых метал-странах тоже основная масса групп это вторсырье, но оно там на порядок качественней нашего.
Зануда написал(а):
Кроме трёх black метал групп такая же беспомощная сцена
Трох груп???? я наўскідку штук шэсць налічыў, і гэта без андэграўнду вельмі якаснага і разнапланавага. Што датычыцца блэка, да прыкладу ў Беларусі, ці ў той жа Расіі дзеючая сцэна на парадак ніжэй.
KaRKa$$ написал(а):
Датура в Киеве.
Частично как я понял
Посмотрю с большим удовольствием)