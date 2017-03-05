Выпущен фильм об украинской метал-сцене «Metal. Made In Ukraine»

Несмотря на то, что это часовое видео уже обвинили в излишней тусовочности и ограниченности охвата по жанрам (например, обширная украинская блэк-метал сцена освещена очень слабо), посмотреть его все-таки стоит. Получилось как минимум познавательно. Как максимум — любопытно было бы в будущем получить и серию два, с разделением по жанрам и обращением к истокам.

Официальная информация: «Документальный фильм об украинской метал-музыке.

В фильме использованы фрагменты выступлений ведущих украинских метал-групп, а также интервью с людьми, продвигающими метал-культуру как внутри страны, так и за ее пределами:

Игорем Симоненко (Fatal Epitaph, Terroraiser.com), Виктором Озолиным (Flying, Mad Sanity, The Great Commandment Fest), Георгием Дементьевым (Core Metal Shop), Князем Варгготом (Nokturnal Mortum), Андреем Riffmaster Антоненко (Adem, Daz Machine, Riffmaster), Александром Khorus Богатиковым (Astrofaes, Khors, Kzohh), Игорем Листопадом (Fleshgore), Анатолием Кондюком (Metal Scrap Records), Юрием Черняевым (Atmosfear), Алексеем Пасько (Hell:On), Иваном Froster Морозовым (Froster.org), Сергеем Bolt Иофиком (Metal Head’s Mission Fest)».