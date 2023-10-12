Matt Heafy из TRIVIUM пишет саундтрек для продолжения «Смертельного оргазма»Блог
Помните отличную новозеландскую брутальную хоррор-комедию «Смертельный оргазм» 2015 года? Этакие «Зловещие мертвецы», но на метал-тематику (пацаны-старшеклассники решили замутить самую зловещую на свете метал-группу DEATHGASM — и, проведя ряд изысканий, однажды играют Черный Гимн, открывающий врата в преисподнюю; кто не видел, обязательно зацените: чудный образчик юморного слэшера). В финале фильма, когда почти все герои умерли, режиссер оставил некоторую зацепку — и вот, в 2023 году «Deathgasm 2: Goremageddon», взяв за лозунг «evil cums again», собирает деньги на реализацию еще более чумового, кровавого, безбашенного и забавно-чудовищного проекта.
В настоящее время кино подходит к стадии пред-продакшна — но из намеченных $300000 долларов команда насобирала лишь половину. Кому интересно, посмотреть трейлеры, почитать сюжет (в котором DEATHGASM реформируется и продолжает сомнительную карьеру с участием мертвых музыкантов, поднятых из могил посредством черной магии), получить за денежку всякие ништяки или помочь просто из любви к искусству можно вот тут.
Также уже известно, что за музыкальное сопровождение киноленты будет отвечать Matt Heafy — который, будучи фанатом хоррора в целом и «Deathgasm» в частности, уже, по его словам, «слышит эту музыку в голове». И обещает, что будет все: от индастриела и дэзняка до пафосных оркестровок. В общем, должно быть любопытно. Если, конечно, хватит финансов довести до ума.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 121
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Matt Heafy из TRIVIUM пишет саундтрек для продолжения «Смертельного оргазма»
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Комментарии
T.Lo:
Как не крути, а самые известные хиты Пинк Флойда, это не Сид
а Роджер……
Deuce:
Кто-то сравнил перезапись с работами Леонарда Коэна. Вот хохма-то……
Алексей:
блин, первая часть была прикольной — не пушка, но вполне доставила на разок)))
будет обидно, если вторая обломится, но скрестим пальцы!…
Алексей:
Ad Noctum:
Lelik написал(а):
Как только Уотерс не поддержал политику европейской компартии
Забавно, но с северо-восточных окраин этой самой Европы как раз-таки види…
Ветошь:
Чё там они, на бирже труда уже? Или шансон поют по переходам?…
Ветошь:
Вот кстати, альбом действительно чОткий, только название группы убогое.…
Ветошь:
Merzbow написал(а):
Боже, забери Уотерса и верни Барретта.
Ельцина! и Горшка!…
Ветошь:
Ветошь:
Крутецкая группа! И на мглу не похожа примерно нихуя! (Если на роже чулок — это еще не значит, что команды играют одно и то же)…
Lelik:
Как только Уотерс не поддержал политику европейской компартии, так сразу начали лепить из него старичка в деменции. Говорить можно только то, что партком прикажет, …
Виктор:
А нахера вообще читать новости?Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок…
Merzbow:
блин, первая часть была прикольной — не пушка, но вполне доставила на разок)))
будет обидно, если вторая обломится, но скрестим пальцы!