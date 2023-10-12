Matt Heafy из TRIVIUM пишет саундтрек для продолжения «Смертельного оргазма»

Помните отличную новозеландскую брутальную хоррор-комедию «Смертельный оргазм» 2015 года? Этакие «Зловещие мертвецы», но на метал-тематику (пацаны-старшеклассники решили замутить самую зловещую на свете метал-группу DEATHGASM — и, проведя ряд изысканий, однажды играют Черный Гимн, открывающий врата в преисподнюю; кто не видел, обязательно зацените: чудный образчик юморного слэшера). В финале фильма, когда почти все герои умерли, режиссер оставил некоторую зацепку — и вот, в 2023 году «Deathgasm 2: Goremageddon», взяв за лозунг «evil cums again», собирает деньги на реализацию еще более чумового, кровавого, безбашенного и забавно-чудовищного проекта.

В настоящее время кино подходит к стадии пред-продакшна — но из намеченных $300000 долларов команда насобирала лишь половину. Кому интересно, посмотреть трейлеры, почитать сюжет (в котором DEATHGASM реформируется и продолжает сомнительную карьеру с участием мертвых музыкантов, поднятых из могил посредством черной магии), получить за денежку всякие ништяки или помочь просто из любви к искусству можно вот тут.

Также уже известно, что за музыкальное сопровождение киноленты будет отвечать Matt Heafy — который, будучи фанатом хоррора в целом и «Deathgasm» в частности, уже, по его словам, «слышит эту музыку в голове». И обещает, что будет все: от индастриела и дэзняка до пафосных оркестровок. В общем, должно быть любопытно. Если, конечно, хватит финансов довести до ума.

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