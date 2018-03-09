Еще один фильм о метале. Трейлер death metal комедии «Heavy Trip»

Специфичной фестивальной фишкой последних лет становятся фильмы о металистах. Совсем недавно стартовали пресловутые «Князья Хаоса» (онлайн пока не нашла, но по отзывам, получилось нечто вроде молодежного ужастика с элементами драмы), и вот еще одна новинка. На днях в рамках фестиваля SXSW будет показана комедия «Heavy Trip» об IMPALED REKTUM, самой брутальной дэз-метал группе Финляндии всех времен и народов.

«Знаете ли вы, что именно Финляндия обладает наибольшим количеством метал-банд на душу населения во всем мире?» — вопрошают создатели кинофильма, и да… мы-то знаем. Хотя ни о каких IMPALED REKTUM, исполняющих «symphonic post-apocalyptic reindeer-grinding Christ-abusing extreme-war pagan Fennoscandian metal», доселе не слышали. Вероятно, потому что их выдумали специально для «Тяжелого путешествия». А саундтрек картины сочинил композитор-аранжировщик Lauri Porra, известный фанатам хэви как бас-гитарист STRATOVARIUS.