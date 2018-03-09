Еще один фильм о метале. Трейлер death metal комедии «Heavy Trip»

Специфичной фестивальной фишкой последних лет становятся фильмы о металистах. Совсем недавно стартовали пресловутые «Князья Хаоса» (онлайн пока не нашла, но по отзывам, получилось нечто вроде молодежного ужастика с элементами драмы), и вот еще одна новинка. На днях в рамках фестиваля SXSW будет показана комедия «Heavy Trip» об IMPALED REKTUM, самой брутальной дэз-метал группе Финляндии всех времен и народов.

фильмы о музыке Heavy Trip «Знаете ли вы, что именно Финляндия обладает наибольшим количеством метал-банд на душу населения во всем мире?» — вопрошают создатели кинофильма, и да… мы-то знаем. Хотя ни о каких IMPALED REKTUM, исполняющих «symphonic post-apocalyptic reindeer-grinding Christ-abusing extreme-war pagan Fennoscandian metal», доселе не слышали. Вероятно, потому что их выдумали специально для «Тяжелого путешествия». А саундтрек картины сочинил композитор-аранжировщик Lauri Porra, известный фанатам хэви как бас-гитарист STRATOVARIUS.

Двадцатипятилетний Туро застрял в маленькой деревушке северной Финляндии. Единственный проблеск света в темном тоннеле его жизни — это любительская брутал-банда, в которой он играет. И вот однажды поступает лучшее предложение в истории группы: к парням приезжает главный организатор Northern Damnation, основного мега-метал супер-пупер феста Норвегии. После чего IMPALED REKTUM осознают: сейчас или никогда.

В качестве репетиции они играют небольшой концерт у себя дома. И получается такое говнище, что группа распадается. Однако тут же собирается снова, угоняет минивэн и, захватив труп и гроб с местного кладбища, а также психа из психбольнички на позицию драммера, отправляется в долгий путь до Норвегии. Ведь попасть на свой главный фест решительно необходимо, и не так уж важно, с кем придется столкнуться на этом пути: с финской полицией, норвежской армией или викингами. Как говорится, вижу цель — не вижу препятствий!

, рубрика(и): Блог

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