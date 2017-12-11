Петиция Мингорисполкому: открыть в Минске парк имени GG Allin

Не знаю, насколько в эти декабрьские дни ваши души тянутся к прекрасному и требуют перемен (к нему же), однако, несмотря на холод и слякоть, прямо сегодня открывается шанс поучаствовать в благоустройстве города Минска. Как известно, есть в белорусской столице парк имени Уго Чавеса. На прошлой же неделе появилась новая инициатива: открыть лесопосадку имени Кевина Майкла Аллина (он же GG Allin) — который, по мнению авторов петиции, нашему народу гораздо ближе, роднее и полезней, чем Уго.

«Он прожил всего 36 лет, но успел за свою недолгую, но очень яркую и насыщенную жизнь очень многое. Нареченный своими глубоко верующими родителями как Иисус Христос Аллин, он с самых малых лет понимал, с какой важной миссией вошел в этот безумный мир. Помогал Кевину в этом его отец, который, дабы сын не отвлекался от мирских утех, отключил в их доме электричество и канализацию. Последнее, как говорят многочисленные исследователи творчества Аллина, стало краеугольным камнем на всем жизненном пути музыканта, сформировав Кевина как бескомпромиссного борца с несправедливостью и беззаконием…

..Увы, но этот замечательный человек никогда не был в нашей прекрасной Беларуси. Но в своих выступлениях он много раз говорил о том, что побывать в стране болот и озер — его главная мечта детства. И, наверно, об этом он пел в своем знаменитом гимне «Guns And Revolution»:

Police lies like flushing toilets

Sucking defecated air

Spun around in a web of useless authority

Shiny motherfuckers in your matching wardrobe

Shiny motherfuckers speak what an ass delivers

Suck ass paycheck seeking robots of fucking society

Да, G.G. Allin не успел побывать в наших краях, насладиться отдыхом в агроусадьбе, пройтись по вольным берегам Немана, выпить чарку да закусить шкваркой. Но разве этот великий менестрель, воспевавший в своих пронзительных песнях далекую Беларусь, недостоин называться сыном нашего отечества? Разве мало он сделал для нашей с вами страны, белорусы?»

Полный текст петиции с заветным окошечком для подписи смотрим тут. И, верю, вы не останетесь равнодушными к этому пламенному воззванию.