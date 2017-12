Петиция Мингорисполкому: открыть в Минске парк имени GG Allin

Не знаю, насколько в эти декабрьские дни ваши души тянутся к прекрасному и требуют перемен (к нему же), однако, несмотря на холод и слякоть, прямо сегодня открывается шанс поучаствовать в благоустройстве города Минска. Как известно, есть в белорусской столице парк имени Уго Чавеса. На прошлой же неделе появилась новая инициатива: открыть лесопосадку имени Кевина Майкла Аллина (он же GG Allin) — который, по мнению авторов петиции, нашему народу гораздо ближе, роднее и полезней, чем Уго.

«Он прожил всего 36 лет, но успел за свою недолгую, но очень яркую и насыщенную жизнь очень многое. Нареченный своими глубоко верующими родителями как Иисус Христос Аллин, он с самых малых лет понимал, с какой важной миссией вошел в этот безумный мир. Помогал Кевину в этом его отец, который, дабы сын не отвлекался от мирских утех, отключил в их доме электричество и канализацию. Последнее, как говорят многочисленные исследователи творчества Аллина, стало краеугольным камнем на всем жизненном пути музыканта, сформировав Кевина как бескомпромиссного борца с несправедливостью и беззаконием…

..Увы, но этот замечательный человек никогда не был в нашей прекрасной Беларуси. Но в своих выступлениях он много раз говорил о том, что побывать в стране болот и озер — его главная мечта детства. И, наверно, об этом он пел в своем знаменитом гимне «Guns And Revolution»:

Police lies like flushing toilets

Sucking defecated air

Spun around in a web of useless authority

Shiny motherfuckers in your matching wardrobe

Shiny motherfuckers speak what an ass delivers

Suck ass paycheck seeking robots of fucking society