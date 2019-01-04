Появился трейлер фильма «Lords of Chaos»

На февраль вроде как намечен старт кинопроката нашумевшего молодежного блэк-метал триллера Йонаса Окерлунда. Прошел целый год с фестивальной премьеры, критики остались довольны, и на днях подоспел первый трейлер к «драме личных отношений» (как определяет жанр кино сам режиссер), дабы разжечь поугасший уже костер ненависти со стороны метал-братии. Смотрим!