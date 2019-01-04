Появился трейлер фильма «Lords of Chaos»

На февраль вроде как намечен старт кинопроката нашумевшего молодежного блэк-метал триллера Йонаса Окерлунда. Прошел целый год с фестивальной премьеры, критики остались довольны, и на днях подоспел первый трейлер к «драме личных отношений» (как определяет жанр кино сам режиссер), дабы разжечь поугасший уже костер ненависти со стороны метал-братии. Смотрим!

Lords of Chaos Jonas Akerlund

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 164

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Комментарии

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  1. Ad Noctum 04.01.2019 в 18:37

    Микробатчер у них высоковат, во втором трейлере выше Блумберга. Ну и в косухе ездить на велике с открытой рамой, это, конечно та ещё авторская находка.

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