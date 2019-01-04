На февраль вроде как намечен старт кинопроката нашумевшего молодежного блэк-метал триллера Йонаса Окерлунда. Прошел целый год с фестивальной премьеры, критики остались довольны, и на днях подоспел первый трейлер к «драме личных отношений» (как определяет жанр кино сам режиссер), дабы разжечь поугасший уже костер ненависти со стороны метал-братии. Смотрим!
Появился трейлер фильма «Lords of Chaos»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 164
Теги: Jonas Akerlund, Lords of Chaos
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Комментарии
- MAZZZKO: Приятное воскрешение Кто постарше помнит героев
- nikolas_666: Зеля написал(а): Неплохо, спасибо, я такую группу и не знал! Ух молодёжь )
- Loretta: Зеля написал(а): Ну что же, подождем. Может, родят гениальный альбом. Хотелось бы верить <3
- Зеля: Ну что же, подождем. Может, родят гениальный альбом.
- Anastasiya: Flat Earth International Conference. Во как. http://www.thespaceacademy.org /2018/03/more-and-more-amer...
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- maxroller: 123456 написал(а): Метла? Кто-то еще ходит на этих зажравшихся кантри-рэперов? ТЬФУ. Когда-то они пели....
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- Ad Noctum: D написал(а): Так эти группы, — ранний треш и хэви. На этот счёт есть разные мнения. Есть у меня такой...
- 123456: Loretta написал(а): Неверагодна тлустая жывёлінка смарагдавага колеру Даже переводить не буду этот высер...
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В этот день родились1953 - Malcolm Mitchell Young (AC/DC) †
1982 - Morgan Lander (KITTIE)
1985 - Amalie "Myrkur" Bruun
15 релизов января
Legion Of The Damned Slaves Of The Shadow Realm
Phlebotomized Deformation Of Humanity
Hecate Enthroned Embrace Of The Godless Aeon
Mono Nowhere Now Here
Carnal Forge Gun To Mouth Salvation
Evergrey The Atlantic
Swallow The Sun When A Shadow Is Forced Into The Light
Oomph! Ritual
Flotsam And Jetsam The End Of Chaos
Bring Me The Horizon Amo
A Pale Horse Named Death When The World Becomes Undone
Soilwork Verkligheten
Trollfest Norwegian Fairytales
Dust Bolt Trapped In Chaos
Malevolent Creation The 13th Beast
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Микробатчер у них высоковат, во втором трейлере выше Блумберга. Ну и в косухе ездить на велике с открытой рамой, это, конечно та ещё авторская находка.