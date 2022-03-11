На Netflix выходит фильм «Metal Lords», спродюсированный Томом Морелло

Tom Morello из RAGE AGAINST THE MACHINE объединил усилия с D.B. Weiss (один из создателей «Игры Престолов»), и в начале апреля Netflix покажет созданный их усилиями фильм о металистах-подростках под названием «Metal Lords». В Сети его почему-то активно сравнивают с «Deathgasm», но по описанию сюжета и трейлеру судить пока сложно.

Жанр проекта — молодежная комедия. «Два старшеклассника-металхеда решают сколотить школьную банду. Им нужен басист, однако в школе никто в тяжелую музыку на врубается, и желающих присоединиться к коллективу нет. Кроме разве что девочки-припевочки, которая играет на виолончели. Теперь им нужно приложить все усилия, чтобы сыграться и победить в конкурсе рок-групп».

Как отметил сам Морелло, сюжет отчасти является данью его собственному детству, в котором он так же любил тяжелую музыку, но не находил понимания в консервативном городке, в котором на него смотрели криво все — от однокашников до учителей. Так что, в общем, фильм о мечте — пускай смешной, пускай коряво реализованной, но мечте.

Типа, будете стараться — и можете однажды превратиться в леваков из RATM.

А вот и трейлер.

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