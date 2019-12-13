Три метал-новинки, чтобы подготовиться к выходным

Пятница 13-е прорвалась кучей ожидаемых новинок: IHSAHN, CARCASS, DEMONS & WIZARDS. Да это просто праздник какой-то!

Во-первых, IHSAHN, решивший в 2020-м перейти на формат мини-альбомов, показал песню и клип «Stridig» из EP Telemark, что появится на Candlelight в феврале.

Во-вторых, ветераны CARCASS напряглись и, осознав, что 7 лет — это существенный срок, наконец предъявили дебютный сингл «Under The Scalpel Blade» из пока не названного альбома, уточнив на всякий случай, что название у DISORDER не тырили.

Ну и в-третьих: DEMONS & WIZARDS, «Diabolic» из альбома III, также намеченного на февраль. Этого ли ждали фанаты 15 лет? Kürsch считает, что да. «Эта тема — решительное утверждение, очевидное послание: в заложники мы не берем! Мы долго думали, каким должен быть трек, достойный открывать альбом III, но вот появился «Diabolic», и стало понятно: нужен именно он».

demonswizardsmay2019

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 104

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Sonne 13.12.2019 в 23:14

    Каркасс огонь!!!

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

SVARTTJERN: «На норвежской сцене все меньше групп, которые хотят играть просто блэк»

Пока Nattefrost и Vrangsinn мнут сиську, рассказывая в соцсетях, будто новый альбом CARPATHIAN FOREST давно готов и записан, осталось лишь дорисовать картинки в буклет - и все обязательно будет (но потом), троица...

Close