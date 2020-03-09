Порванные артерии. CARCASS выпускают новый альбом

Ливерпульский ВИА наконец перестал отмахиваться от пресс-конференций и бегать от журналистов, достающих вопросом в стиле «что новенького?». 7 августа CARCASS выпускает альбом Torn Arteries, посвященный наследию Кена Оуэна.

«У Кена когда-то была выдуманная группа с таким названием, TORN ARTERIES, — объясняет Bill Steer, — на самом же деле все записи он делал сам, дома в спальне. Записывал гитары, орал в микрофон, стучал по ящикам. Потом добавлял жесткий дисторшн, и результат получался супертяжелым, несмотря на то, что по сути, вы слушали парнишку с испанскими гитарами и парой ящиков. В общем, в известной мере новый релиз привязан к нашему прошлому.

Не помню точно, когда мы это придумали. Но на какой-то пресс-конференции всплыла тема Кена, его участия в жизни группы. Пускай он не играет сейчас, все равно он задействован во всем, что мы делаем. Он задает стиль. Всегда задавал — потому как его манера игры на барабанах была уникальна, не похожа ни на кого другого. Так же и с риффами, что он привносил. Они особенные. Их было здорово изучать. Для меня как гитариста материал, что сочинял Кен, необычен — кое в чем это даже вызов для исполнителя. И влияние его не ослабло: до сих пор подход Кена влияет на все, что появляется у CARCASS.

Мы с ним дружим, общаемся постоянно, и, в общем, он ведет нормальную жизнь, он счастлив. Мне приятно это знать, здорово, что все стабилизировалось».

Образцов будущего релиза пока не подносили, но если вдруг кто пропустил, предлагаю переслушать трек «Under The Scalpel Blade», вышедший отдельным синглом в конце прошлого гоад.