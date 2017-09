10 малоизвестных* фактов о группе CARCASS

Эта пятница обещает быть насыщенной: в Минск впервые приезжают грандиозные и неподражаемые CARCASS — и, в общем, после этой фразы можно ставить точку и идти за билетом. Надеясь на тур-менеджера группы, обещавшего завтра переслать коллективу с десяток вопросов мыльного интервью, мы все же не будем особенно рассчитывать на эксклюзив (скажем, на Brutal Assault в этом году музыканты не участвовали в meet-n-greet и не шли на встречи с журналистами, мотивируя это, мол, «у нас нет особенных новостей»), а припомним кое-какие занятные факты из жизни англичан.

1. Несмотря на «мясные» тексты, Джефф Уокер и Билл Стир придерживаются вегетарианства. А Джефф также активно выступает как защитник прав животных.

2. Как люди иногда дают имена своим автомобилям, так Уокер придумывал названия отдельным соло-партиям коллег на ранних релизах CARCASS. Так, в аннотациях к текстам можно встретить такое: «Lead: Maim to please by W.G. Steer», «Lead: Up to the hilt by M. Amott», «Lead: Human Jigsaw by W. G. Steer», «Lead: A heaving organic puzzle by M. Amott».

3. На сингле Björk Hyperballad (1996) можно обнаружить ремикс песни «Isobel», над которым работали CARCASS.

4. Одну из причин своего ухода из CARCASS Майкл Эмотт обозначил как «чрезмерный уклон в сторону мелодичности». Как ни смешно это звучит на сегодняшний день, с учетом ARCH ENEMY.

5. В 2006 году вышел метал-альбом кантри-каверов Welcome To Carcass Cuntry, который придумал Джефф Уокер. Билл и Кен также приняли участие в записи инструменталов, равно как Billy Gould из FAITH NO MORE, Danny Cavanagh из ANATHEMA и Ville Valo.

6. Группа CARCASS дважды упоминается в сериале «Друзья», в серии «Эпизод с дешевым свадебным платьем». Тем жених одной из женщин хочет пригласить «the heavy metal band CARCASS» на свою торжественную церемонию.

7. По словам музыкантов, к ним часто подходят люди, которые говорят, что стали врачами/медсестрами/патологоанатомами после знакомства с их творчеством. Впрочем, стопроцентно верными свои лирические «диагнозы» мужики не считают. «При желании, в наших текстах можно обнаружить ошибки».

8. Своей основной музыкальной находкой музыканты считают настройку гитар в «би» (B-E-A-D-F♯-B). «В метале до нас никто так не делал, а теперь этот строй используют решительно все».

9. Помимо композиторских/исполнительских будней, Джефф иногда развлекается ремиксами и занимается продюсированием, а также рисует зловещие картинки. К примеру, обложки Scum NAPALM DEATH (1987), The Rise Of The Serpent Men AXEGRINDER (1989), Infestation Of Evil CARNAGE (1989), разворот Necroticism — Descanting The Insalubrious и артворк Surgical Remission / Surplus Steel CARCASS – это дело его рук и талантов.

10. Самым креативным релизом CARCASS стал металлический бокс-сет Surgical Steel, совмещенный с набором скорой помощи (как отдельно отмечалось, «совершенно стерильным»!): ножницы, перевязочный материал, перчатки и пр. — в общем, если кому-то по ходу прослушивания становилось нехорошо, здоровье можно было быстро поправить. Ну или закопать. А потом сожрать.

* — Истинному поклоннику, конечно же, все это известно. И, значит, увидимся в пятницу на концерте!