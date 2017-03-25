Индонезия как поставщик метал-обложек. Зомби и юмор художника Aditia Wardhana

Никогда не была в Индонезии и не знаю, почему экстремальное искусство уверенно окопалось в этой стране. Там много брутальщиков и грайндоведов: каждая, наверное, третья команда из тысячи+ существующих играет дэз-метал. А еще в последние годы в андеграунде сформировалась тенденция: из Индонезии на мировой брутал-рынок выходит множество художников-оформителей. Они техничны, плодовиты и готовы за сумму порядка 100 долларов выдавать готовые обложки или сюжеты для мерча по несколько раз на неделю. Чем, к примеру, активно пользуются наши POSTHUMOUS BLASPHEMER: из работ индонезийских авторов, использованных в оформлении маек команды, уже можно создать целую галерею.

искусство Aditia Wardhana

Сегодня же хочу показать вам работы автора молодого, но уже обладающего собственным, узнаваемым почерком и изящной манерой комбинировать мерзкое и смешное, жуткое и ироничное, внимательного к деталям и — особенно! — непередаваемой мимике своих персонажей, будь то оборванный зомби, безымянная оторванная голова или посиневший от наркоманского счастья укурок.

Зовут парня Aditia Wardhana, активно рисовать метал-арты начал года четыре назад — но, судя по последним работам, в будущем он еще не раз и не два покажет метал-обложечный класс.

искусство Aditia Wardhana

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Vile 25.03.2017 в 19:24

    ну да,рисует нормально,но толку то) — продаёт за копьё таким же копеечным группам,которые не стоят ознакомления
    из всего списка Kalopsia нормальный бэнд-всё…остальное-тупые слэм дрова (waking the cadaver не считается-он умер)

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