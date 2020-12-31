Голосуем! Лучший альбом второй половины 2020 года

31.12.2020
Голосуем! Лучший альбом второй половины 2020 годаБлог
Сезон «а почему в списке нет моей самой любимой группы?» объявляем открытым! Голосовалка за альбомы второго полугодия 2020, а также сбор рекомендаций и впечатлений: кому что больше всего запомнилось с июня по декабрь включительно.
Голосование продлится до 20 января. Предложения по добавлению релизов оставляйте в комментариях: набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт. И… с Новым годом всех!!!
**Можно выбрать семь релизов.
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 112
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Жаль, в списке нет Kaunis Kuolematon — Syttyköön toinen aurinko. Мега альбомище!
С новым годом!!!