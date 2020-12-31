31.12.2020

Голосуем! Лучший альбом второй половины 2020 года

Блог

Сезон «а почему в списке нет моей самой любимой группы?» объявляем открытым! Голосовалка за альбомы второго полугодия 2020, а также сбор рекомендаций и впечатлений: кому что больше всего запомнилось с июня по декабрь включительно.

Голосование продлится до 20 января. Предложения по добавлению релизов оставляйте в комментариях: набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт. И… с Новым годом всех!!!

**Можно выбрать семь релизов.

Лучший альбом второго полугодия 2020

результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 112

Читайте также:

2 комментария

  • Pat написал(а):

    Жаль, в списке нет Kaunis Kuolematon — Syttyköön toinen aurinko. Мега альбомище!

    >>>
  • Занун написал(а):

    С новым годом!!!

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *