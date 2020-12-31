Голосуем! Лучший альбом второй половины 2020 года

Сезон «а почему в списке нет моей самой любимой группы?» объявляем открытым! Голосовалка за альбомы второго полугодия 2020, а также сбор рекомендаций и впечатлений: кому что больше всего запомнилось с июня по декабрь включительно.

Голосование продлится до 20 января. Предложения по добавлению релизов оставляйте в комментариях: набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт. И… с Новым годом всех!!!

**Можно выбрать семь релизов.

Лучший альбом второго полугодия 2020 AC/DC «Power Up»

Abigor «Totschläger (A Saintslayer's Songbook)»

Accu§er «Accuser»

Akhlys «Melinoë»

Aleah «Aleah»

Amaranthe «Manifest»

Anaal Nathrakh «Endarkenment»

Auðn «Vökudraumsins Fangi»

Ayreon «Transitus»

Azarath «Saint Desecration»

Benediction «Scriptures»

Boris «No»

Brave The Cold «Scarcity»

Cadaver «Edder & Bile»

Carach Angren «Franckensteina Strataemontanus»

Convulse «Deathstar»

Corey Taylor «CMFT»

Crippled Black Phoenix «Ellengæst»

Dark Tranquillity «Moment»

Darzamat «A Philosopher At The End Of The Universe»

Deeds Of Flesh «Nucleus»

Defeated Sanity «The Sanguinary Impetus»

Deftones «Ohms»

DevilDriver «Dealing With Demons I»

Draconian «Under A Godless Veil»

Emmure «Hindsight»

Ensiferum «Thalassic»

Enslaved «Utgard»

Evildead «United $tate$ Of Anarchy»

Fates Warning «Long Day Good Night»

Finntroll «Vredesvävd»

Fuck The Facts «Pleine Noirceur»

Jesu «Terminus»

Greg Puciato «Child Soldier: Creator Of God»

Hate Forest «Hour Of The Centaur»

Hatebreed «Weight Of The False Self»

Hjelvik «Welcome To Hel»

Horna «Kuoleman Kirjo»

Imperial Triumphant «Alphaville»

Incantation «Sect Of Vile Divinities»

Inquisition «Black Mass For A Mass Grave»

Insidious Disease «After Death»

Kat «The Last Convoy»

Kataklysm «Unconquered»

Katavasia «Magnus Venator»

Katla. «Allt Þetta Helvítis Myrkur»

Khors «Where The Word Acquired Eternity»

Killer Be Killed «Reluctant Hero»

Lamb Of God «Lamb Of God»

Leaves' Eyes «The Last Viking»

Macabre «Carnival Of Killers»

Marilyn Manson «We Are Chaos»

Mercyless «The Mother Of All Plagues»

Mörk Gryning «Hinsides Vrede»

Napalm Death «Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism»

Necrophobic «Dawn Of The Damned»

Obsidian Kingdom «Meat Machine»

Onslaught «Generation Antichrist»

Pain Of Salvation «Panther»

Phil Campbell And The Bastard Sons «We're The Bastards»

Plini «Impulse Voices»

Six Feet Under «Nightmares Of The Decomposed»

Sodom «Genesis XIX»

Solstafir «Endless Twilight Of Codependent Love»

Static-X «Project: Regeneration Vol.1»

Steve Von Till «No Wilderness Deep Enough»

The Ocean «Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic»

U.D.O «We Are One»

Uada «Djinn»

Ulver «Flowers Of Evil»

Vanden Plas «The Ghost Xperiment - Illumination»

Venomous Concept «Politics Versus The Erection» результаты

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