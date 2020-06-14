Голосуем! Лучший альбом первой половины 2020 года

Пускай странный 2020-й еще не перевалил свою половину, запускаем традиционное подведение итогов: что из выпущенного и прослушанного зацепило больше всего?

Несколько ожидаемых и еще не доступных к прослушиванию релизов июня я включу в голосовалку второго полугодия. В комментариях непременно пишите, какие еще альбомы — из не вошедших в список — считаете самыми-самыми: набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт. Голосование продлится до 30 июня включительно.

**Можно выбрать семь релизов

Лучший альбом первой половины 2020 года ...And Oceans «Cosmic World Mother»

Alestorm «Curse Of The Crystal Coconut»

Annihilator «Ballistic, Sadistic»

Apocalyptica «Cell-0»

Asking Alexandria «Like A House On Fire»

Assassin «Bestia Immundis»

Beneath The Massacre «Fearmonger»

Bonded «Rest In Violence»

Burzum «Thulean Mysteries»

Clouds «Durere»

Crematory «Unbroken»

Demons & Wizards «III»

Deranged «Deeds Of Ruthless Violence»

Forgotten Tomb «Nihilistic Estrangement»

God Dethroned «Illuminati»

Grave Digger «Fields Of Blood»

Green Carnation «Leaves Of Yesteryear»

Gut «Disciples Of Smut»

Heaven Shall Burn «Of Truth & Sacrifice»

Igorrr «Spirituality And Distortion»

In Extremo «Kompass Zur Sonne»

In This Moment «Mother»

Katatonia «City Burials»

Kvelertak «Splid»

Lordi «Killection»

Lustre «The Ashes Of Light»

Marco Hietala «Pyre Of The Black Heart»

Mekong Delta «Tales Of A Future Past»

Mortiis «Spirit Of Rebellion»

My Dying Bride «The Ghost Of Orion»

Myrkur «Folkesange»

Naglfar «Cerecloth»

Nightwish «Human. :II: Nature.»

On Thorns I Lay «Threnos»

Oranssi Pazuzu «Mestarin Kynsi»

Ozzy Osbourne «Ordinary Man»

Paradise Lost «Obsidian»

Pyogenesis «A Silent Soul Screams Loud»

Rage «Wings Of Rage»

Sepultura «Quadra»

Sinister «Deformation Of The Holy Realm»

Sons Of Apollo «MMXX»

Testament «Titans Of Creation»

The Black Dahlia Murder «Verminous»

Thy Catafalque «Naiv»

Total Fucking Destruction «…To Be Alive At The End Of The World»

Trivium «What The Dead Men Say»

Ulcerate «Stare Into Death And Be Still»

Vader «Solitude In Madness»

Wolfheart «Wolves Of Karelia» результаты

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