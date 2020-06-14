14.06.2020

Голосуем! Лучший альбом первой половины 2020 года

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Пускай странный 2020-й еще не перевалил свою половину, запускаем традиционное подведение итогов: что из выпущенного и прослушанного зацепило больше всего?

Несколько ожидаемых и еще не доступных к прослушиванию релизов июня я включу в голосовалку второго полугодия. В комментариях непременно пишите, какие еще альбомы — из не вошедших в список — считаете самыми-самыми: набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт. Голосование продлится до 30 июня включительно.

**Можно выбрать семь релизов

Лучший альбом первой половины 2020 года

результаты

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5 комментариев

  • федор написал(а):

    Добавьте в список TULUS и BURSHTYN «чортория» 2020.

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  • Ых написал(а):

    Akurion и Unmerciful в списке нет.

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  • DawnRazor написал(а):

    + Odraza, Green Carnation, Secrets of the Moon, Dool

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  • Anastasiya написал(а):

    DawnRazor написал(а):
    Green Carnation

    Есть же)

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  • DawnRazor написал(а):

    DawnRazor написал(а):
    + Odraza, Green Carnation, Secrets of the Moon, Dool
    сорри, пропустила в списке Green Carnation. Turmion Kätilöt вот тоже неплохой :D

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