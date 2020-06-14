Голосуем! Лучший альбом первой половины 2020 года

14.06.2020
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2020 годаБлог
Пускай странный 2020-й еще не перевалил свою половину, запускаем традиционное подведение итогов: что из выпущенного и прослушанного зацепило больше всего?
Несколько ожидаемых и еще не доступных к прослушиванию релизов июня я включу в голосовалку второго полугодия. В комментариях непременно пишите, какие еще альбомы — из не вошедших в список — считаете самыми-самыми: набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт. Голосование продлится до 30 июня включительно.
**Можно выбрать семь релизов
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 45
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5 комментариев
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Добавьте в список TULUS и BURSHTYN «чортория» 2020.
Akurion и Unmerciful в списке нет.
+ Odraza, Green Carnation, Secrets of the Moon, Dool
DawnRazor написал(а):
Green Carnation
Есть же)
DawnRazor написал(а):
+ Odraza, Green Carnation, Secrets of the Moon, Dool
сорри, пропустила в списке Green Carnation. Turmion Kätilöt вот тоже неплохой :D