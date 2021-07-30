30.07.2021
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2021 годаБлог
С некоторым опозданием (чтобы все точно успели все послушать!) — ежегодная голосовалка по релизам полугодия. На ваш выбор — 54 альбома из числа вышедших в первой половине 2021 года; в комментариях можно оставлять свои рекомендации: как обычно, набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт.
Голосование продлится до 15 августа включительно. И, конечно, непременно пишите, кому что больше всего понравилось, зацепило и запало в душу.
**Можно выбрать семь релизов.
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 247
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7 комментариев
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Голосуем! Лучший альбом первой половины 2021 года
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а выбрать то и нечего фактически… так что нажал не на 7 лучших,а на 7 слушабельных,из которых по второму разу может 2-3 и послушаю…
Vile написал(а):
а выбрать то и нечего фактически… так что нажал не на 7 лучших,а на 7 слушабельных,из которых по второму разу может 2-3 и послушаю…
Ничего удивительного, когда было по-другому — 300 лет тому назад? Музыка вымирает, ноты заканчиваются, и так эти бедные 7 (или 12) нот продержались долго)))))))) А так по музлу в принципе некисло доставили Мунспэлл и Пестиленс…..
Ни бачу Desaster. Ещё не слышал, но они говна не делают
Добавлю:
Bloody Hammers — Songs of Unspeakable Terror
Sister — Vengeance Ignited
The Crown — Royal Destroyer
zzz написал(а):
Добавлю:
Bloody Hammers — Songs of Unspeakable Terror
Sister — Vengeance Ignited
The Crown — Royal Destroyer
The Crown есть же.
Зажрались мы….
лучший релиз второго полугодия — переиздание Endorama на виниле
Anastasiya написал(а):
zzz написал(а):
Добавлю:
Bloody Hammers — Songs of Unspeakable Terror
Sister — Vengeance Ignited
The Crown — Royal Destroyer
The Crown есть же.
ну сегодня я мог и не заметить))