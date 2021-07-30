Голосуем! Лучший альбом первой половины 2021 года

С некоторым опозданием (чтобы все точно успели все послушать!) — ежегодная голосовалка по релизам полугодия. На ваш выбор — 54 альбома из числа вышедших в первой половине 2021 года; в комментариях можно оставлять свои рекомендации: как обычно, набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 15 августа включительно. И, конечно, непременно пишите, кому что больше всего понравилось, зацепило и запало в душу.

**Можно выбрать семь релизов.

Лучший альбом первой половины 2021 года Ablaze My Sorrow «Among Ashes And Monoliths»

Agent Steel «No Other Godz Before Me»

Accept «Too Mean To Die»

Alice Cooper «Detroit Stories»

Amenra «De Doorn»

Angelus Apatrida «Angelus Apatrida»

Architects «For Those That Wish To Exist»

Artillery «X»

Asphyx «Necroceros»

Beartooth «Below»

Cannibal Corpse «Violence Unimagined»

Darkthrone «Eternal Hails»

Djevel «Tanker Som Rir Natten»

Dordeduh «Har»

Dornenreich «Du Wilde Liebe Sei»

Einherjer «North Star»

Ektomorf «Reborn»

Empyrium «Über Den Sternen»

Epica «Omega»

Evanescence «The Bitter Truth»

Evergrey «Escape Of The Phoenix»

Eyehategod «A History Of Nomadic Behavior»

Fear Factory «Aggression Continuum»

Flotsam And Jetsam «Blood In The Water»

Go Ahead And Die «Go Ahead And Die»

God Is An Astronaut «Ghost Tapes #10»

Gojira «Fortitude»

Harakiri For The Sky «Mӕre»

Helloween «Helloween»

Impaled Nazarene «Eight Headed Serpent»

Inhuman Condition «Rat°God»

Korpiklaani «Jylhä»

Lake Of Tears «Ominous»

Luciferian «Luciferian»

Mammoth WVH «Mammoth WVH»

Memoriam «To The End»

Moonspell «Hermitage»

Nervosa «Perpetual Chaos»

Nightfall «At Night We Prey»

Pestilence «Exitivm»

Portal «Avow»

Portal «Hagbulbia»

Rob Zombie «The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy»

Seth «La Morsure Du Christ»

Soen «Imperial»

Subterranean Masquerade «Mountain Fever»

Suidakra «Wolfbite»

The Crown «Royal Destroyer»

The Monolith Deathcult «V3 - Vernedering: Connect The Goddamn Dots»

Therion «Leviathan»

Thy Catafalque «Vadak»

Tribulation «Where The Gloom Becomes Sound»

Van Canto «The Power Of Eight»

Wardruna «Kvitravn» результаты

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