wacken open air metal horns
30.07.2021

Голосуем! Лучший альбом первой половины 2021 года

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С некоторым опозданием (чтобы все точно успели все послушать!) — ежегодная голосовалка по релизам полугодия. На ваш выбор — 54 альбома из числа вышедших в первой половине 2021 года; в комментариях можно оставлять свои рекомендации: как обычно, набравшие наибольшее количество «плюсов» будут включены в общий чарт.

Голосование продлится до 15 августа включительно. И, конечно, непременно пишите, кому что больше всего понравилось, зацепило и запало в душу.

**Можно выбрать семь релизов.

Лучший альбом первой половины 2021 года

результаты

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7 комментариев

  • Vile написал(а):

    а выбрать то и нечего фактически… так что нажал не на 7 лучших,а на 7 слушабельных,из которых по второму разу может 2-3 и послушаю…

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  • Алексей написал(а):

    Vile написал(а):
    а выбрать то и нечего фактически… так что нажал не на 7 лучших,а на 7 слушабельных,из которых по второму разу может 2-3 и послушаю…
    Ничего удивительного, когда было по-другому — 300 лет тому назад?http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif Музыка вымирает, ноты заканчиваются, и так эти бедные 7 (или 12) нот продержались долго)))))))) А так по музлу в принципе некисло доставили Мунспэлл и Пестиленс…..

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  • Влад написал(а):

    Ни бачу Desaster. Ещё не слышал, но они говна не делаютhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • zzz написал(а):

    Добавлю:
    Bloody Hammers — Songs of Unspeakable Terror
    Sister — Vengeance Ignited
    The Crown — Royal Destroyer
    http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Anastasiya написал(а):

    zzz написал(а):
    Добавлю:
    Bloody Hammers — Songs of Unspeakable Terror
    Sister — Vengeance Ignited
    The Crown — Royal Destroyer

    The Crown есть же.

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  • Алесь написал(а):

    Зажрались мы….
    лучший релиз второго полугодия — переиздание Endorama на виниле http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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  • zzz написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    zzz написал(а):
    Добавлю:
    Bloody Hammers — Songs of Unspeakable Terror
    Sister — Vengeance Ignited
    The Crown — Royal Destroyer

    The Crown есть же.
    ну сегодня я мог и не заметить))

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