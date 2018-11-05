Голограмма DIO даст более 100 концертов в 2019 году

Хотите вы того или нет, но история продолжается, и Дио с апреля 2019-го снова поедет в турне, посетив более 100 городов. И, есть подозрение, даже не устав от подобного графика. Гастрольная трасса по-прежнему называется «Dio Returns», а компьютерные гении-визуализаторы в настоящий момент вносят в покойного Ронни ряд улучшений.

«Не критикуйте, если не видели своими глазами, — убеждает Wendy Dio, являющаяся активным членом компании «Eyellusion», стоящей за голограммой, — все это сделано с любовью. И группа получает удовольствие от выступлений. Все, чего мы хотим, — это хранить память о Ронни и поддерживать жизнь в его творчестве.

В тяжелой музыке он был новатором. Так почему бы также не стать новатором в технологическом плане? Мне кажется, за голограммами большое будущее: многие сегодня уже это делают. Мы теряем музыкальных новаторов… что ж, это неминуемо, все стареют. Однако мы можем оберегать их наследие. Смотрите на это как на новую возможность. Помните, когда впервые появились кассеты, компакт-диски? Люди тоже поначалу возмущались — мол, этого мы не хотим. Но так развилась технология».

Рой Орбисон, Эми Уайнхаус… на сайтах производителей голограмм не стихают дебаты, однако, очевидно, Венди права: спрос непременно породит предложение. А спрос на того же Дио пока неугасен.