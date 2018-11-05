Голограмма DIO даст более 100 концертов в 2019 году

Хотите вы того или нет, но история продолжается, и Дио с апреля 2019-го снова поедет в турне, посетив более 100 городов. И, есть подозрение, даже не устав от подобного графика. Гастрольная трасса по-прежнему называется «Dio Returns», а компьютерные гении-визуализаторы в настоящий момент вносят в покойного Ронни ряд улучшений.

высокие технологии Dio «Не критикуйте, если не видели своими глазами, — убеждает Wendy Dio, являющаяся активным членом компании «Eyellusion», стоящей за голограммой, — все это сделано с любовью. И группа получает удовольствие от выступлений. Все, чего мы хотим, — это хранить память о Ронни и поддерживать жизнь в его творчестве.

В тяжелой музыке он был новатором. Так почему бы также не стать новатором в технологическом плане? Мне кажется, за голограммами большое будущее: многие сегодня уже это делают. Мы теряем музыкальных новаторов… что ж, это неминуемо, все стареют. Однако мы можем оберегать их наследие. Смотрите на это как на новую возможность. Помните, когда впервые появились кассеты, компакт-диски? Люди тоже поначалу возмущались — мол, этого мы не хотим. Но так развилась технология».

Рой Орбисон, Эми Уайнхаус… на сайтах производителей голограмм не стихают дебаты, однако, очевидно, Венди права: спрос непременно породит предложение. А спрос на того же Дио пока неугасен.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Crow 06.11.2018 в 11:37

    Я был два раза на концертах живого Дио…Более доброго,обаятельного, талантливого человека представить себе трудно. Голограмма — кощунство!

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  2. Loretta 06.11.2018 в 12:10

    Это отвратительно.

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  3. Diamond 06.11.2018 в 17:35

    Я тоже был на его концертах дважды — очень крутые сейшны! И очень рад, что успел побывать на них. Но кому-то меньше повезло, и для них это будет какая-никакая возможность увидеть и услышать его в концертном варианте!

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  4. Nightranger 06.11.2018 в 18:46

    Если сейчас некоторые исполнители пытаются наколоть публику, выступая под фанеру, т.е. фонограмму, то при подобном технологическом прорыве, в скором времени некоторые деятели искуств будут и при жизни «выступать» под голограмму.
    Речь идёт конечно в 1-ю очередь о попсе, но нельзя исключить, что и рокеры, учитывая их образ жизни (не всех конечно) воспользуются этим, в качестве вынужденной меры

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  5. Nightranger 06.11.2018 в 19:02

    Loretta написал(а):
    Это отвратительно.


    При всей моей нелюбви к группе Чайф, строчка «поплачь о нём, пока он живой» уместна как никогда.

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  6. DimaCar 06.11.2018 в 22:52

    Можно ещё пригасить голограмму Майкла Джексона и запрограммировать дуэт… то-то успех будет!

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  7. Zzz 06.11.2018 в 23:10

    Народ рублем (баксом, евро и т.д.) проголосует, надо или нет.

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  8. Crow 06.11.2018 в 23:33

    Скоро до СНГ доберутся…Голограмма Крупнова в виртуальной пельменной или Летов…

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