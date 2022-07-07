Stranger Things VECNA
07.07.2022

Главгад четвертого сезона «Stranger Things» слушал для вдохновения SUNN O))) и DARKTHRONE

Блог

Не знаю, смотрите ли вы сериалы и в частности новейший сезон «Очень странных дел» (уже можно оценить его целиком, с последней эпической битвой), — но если есть здесь любители этой мрачно-ламповой саги, то надеюсь, серии четвертого выпуска понравились и динамикой, и хоррор-составляющей, и персонажем рокера Eddie Munson (как он лихо зарубил в адском зазеркалье «Master Of Puppets»!), и… хммм… феерическими разборками с тварями в русской тюрьме.

Актер же Jamie Campbell, исполнявший роль главгада сезона демона Vecna, рассказал, что дабы проникнуться наибольшей зловещностью, при подготовке к съемкам прослушал тонну метала.

«Чтобы войти в образ, я обращался к творчеству коллективов вроде SUNN O))), CARPATHIAN FOREST, DARKTHRONE, MAYHEM. Проникался блэк-металом — и это было очень круто. Есть определенная прочувствованность в этом жанре, в системе убеждений, на которой он построен, — и меня все это чертовски зацепило».

Но блэк-метал блэк-металом, а в чартах на радостях поднялась METALLICA!

Смотрите ли вы сейчас сериалы?

результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 230

Читайте также:

5 комментариев

  • Юрий написал(а):

    Я пытался смотреть этот сериал … не осилил , он рассчитан на аудиторию школьного возраста (имхо)
    Но рекламы про него чуть больше чем дофига.

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Юрий написал(а):
    Я пытался смотреть этот сериал … не осилил , он рассчитан на аудиторию школьного возраста (имхо)
    .
    Да ладно, не только для школьников. Старперам и ретроманам вроде меня стоит смотреть хотя бы ради сочной атмосферы 80-х.
    Сюжет, конечно, детский, но снято неплохо. В общем, поностальгировать и поугорать над клюквой самое то. Некоторые перснажи бесят настолько, что хочется наконец увидеть. как они сдохнут.
    *Кинокритик из меня, конечно, охуенный* http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

    >>>
  • Ветошь написал(а):

    Смотрю с самого начала, именно из-за пресловутой атмосферы восьмидесятых и стивен-кинговской ламповости. Некоторые сезоны были скучноваты, а новый прям блокбастер http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif Понравился!

    >>>
  • zzz написал(а):

    Ладно, уговорили, посмотрюhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    zzz написал(а):
    Ладно, уговорили, посмотрю

    Но это ж с первого надо, а то непонятно будет, кто есть кто. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *