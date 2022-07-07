Главгад четвертого сезона «Stranger Things» слушал для вдохновения SUNN O))) и DARKTHRONE

Не знаю, смотрите ли вы сериалы и в частности новейший сезон «Очень странных дел» (уже можно оценить его целиком, с последней эпической битвой), — но если есть здесь любители этой мрачно-ламповой саги, то надеюсь, серии четвертого выпуска понравились и динамикой, и хоррор-составляющей, и персонажем рокера Eddie Munson (как он лихо зарубил в адском зазеркалье «Master Of Puppets»!), и… хммм… феерическими разборками с тварями в русской тюрьме.

Актер же Jamie Campbell, исполнявший роль главгада сезона демона Vecna, рассказал, что дабы проникнуться наибольшей зловещностью, при подготовке к съемкам прослушал тонну метала.

«Чтобы войти в образ, я обращался к творчеству коллективов вроде SUNN O))), CARPATHIAN FOREST, DARKTHRONE, MAYHEM. Проникался блэк-металом — и это было очень круто. Есть определенная прочувствованность в этом жанре, в системе убеждений, на которой он построен, — и меня все это чертовски зацепило».

Но блэк-метал блэк-металом, а в чартах на радостях поднялась METALLICA!

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