Главгад четвертого сезона «Stranger Things» слушал для вдохновения SUNN O))) и DARKTHRONEБлог
Не знаю, смотрите ли вы сериалы и в частности новейший сезон «Очень странных дел» (уже можно оценить его целиком, с последней эпической битвой), — но если есть здесь любители этой мрачно-ламповой саги, то надеюсь, серии четвертого выпуска понравились и динамикой, и хоррор-составляющей, и персонажем рокера Eddie Munson (как он лихо зарубил в адском зазеркалье «Master Of Puppets»!), и… хммм… феерическими разборками с тварями в русской тюрьме.
Актер же Jamie Campbell, исполнявший роль главгада сезона демона Vecna, рассказал, что дабы проникнуться наибольшей зловещностью, при подготовке к съемкам прослушал тонну метала.
«Чтобы войти в образ, я обращался к творчеству коллективов вроде SUNN O))), CARPATHIAN FOREST, DARKTHRONE, MAYHEM. Проникался блэк-металом — и это было очень круто. Есть определенная прочувствованность в этом жанре, в системе убеждений, на которой он построен, — и меня все это чертовски зацепило».
Но блэк-метал блэк-металом, а в чартах на радостях поднялась METALLICA!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 230
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5 комментариев
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Главгад четвертого сезона «Stranger Things» слушал для вдохновения SUNN O))) и DARKTHRONE
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Комментарии
- Anastasiya: zzz написал(а): Ладно, уговорили, посмотрю Но это ж с первого надо, а то непонятно будет, кто есть кто.
- zzz: Ладно, уговорили, посмотрю
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Я пытался смотреть этот сериал … не осилил , он рассчитан на аудиторию школьного возраста (имхо)
Но рекламы про него чуть больше чем дофига.
Юрий написал(а):
Я пытался смотреть этот сериал … не осилил , он рассчитан на аудиторию школьного возраста (имхо)
.
Да ладно, не только для школьников. Старперам и ретроманам вроде меня стоит смотреть хотя бы ради сочной атмосферы 80-х.
Сюжет, конечно, детский, но снято неплохо. В общем, поностальгировать и поугорать над клюквой самое то. Некоторые перснажи бесят настолько, что хочется наконец увидеть. как они сдохнут.
*Кинокритик из меня, конечно, охуенный*
Смотрю с самого начала, именно из-за пресловутой атмосферы восьмидесятых и стивен-кинговской ламповости. Некоторые сезоны были скучноваты, а новый прям блокбастер Понравился!
Ладно, уговорили, посмотрю
zzz написал(а):
Ладно, уговорили, посмотрю
Но это ж с первого надо, а то непонятно будет, кто есть кто.