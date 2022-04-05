Готовится римейк фильма «Ворон»

Это пытались сделать неоднократно, но не очень успешно. А теперь, похоже, время пришло: самая романтическая и готически-убийственная история современности, графический роман Джеймса О’Барра «Ворон» получит новое киновоплощение и новых героев. Осовремененную версию беспощадного Эрика Дрейвена (которого играл 28-летний Brandon Lee и погиб во время сьемок в 1993 году) представит швед Bill Skarsgård, игравший клоуна Пеннивайза в последней экранизации «Оно».

Также уже известно, что одну из ролей будущего «Ворона» получила FKA Twigs. Надеюсь, не невесты Эрика — а то, возможно, было бы не так уж и жалко.

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