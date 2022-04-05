05.04.2022
Готовится римейк фильма «Ворон»Блог
Это пытались сделать неоднократно, но не очень успешно. А теперь, похоже, время пришло: самая романтическая и готически-убийственная история современности, графический роман Джеймса О’Барра «Ворон» получит новое киновоплощение и новых героев. Осовремененную версию беспощадного Эрика Дрейвена (которого играл 28-летний Brandon Lee и погиб во время сьемок в 1993 году) представит швед Bill Skarsgård, игравший клоуна Пеннивайза в последней экранизации «Оно».
Также уже известно, что одну из ролей будущего «Ворона» получила FKA Twigs. Надеюсь, не невесты Эрика — а то, возможно, было бы не так уж и жалко.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 181
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Готовится римейк фильма «Ворон»
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Комментарии
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Это очень девочковая новость
Марк Дакаскос в роли Ворона был крут тоже, кстати.
Merzbow написал(а):
Марк Дакаскос в роли Ворона был крут тоже, кстати.
Нет, не был.
Да и вообще там только один фильм заслуживает внимания. Остальные даже не стоит начинать.
FKA Twigs будет играть именно невесту Эрика, да, всё правильно. Но без подобного финта этот фильм вряд ли вообще мог быть запущен в работу, сейчас ведь иначе нельзя )
Оригинал с Брэндоном (сыном великого Брюса Ли) смотрел несколько раз, отличный фильм. Если будет хороший режиссер, бюджет, рейтинг R, то может получиться интересно. Правда большие сомнения возникают, последние ремейки и продолжения культовых фильмов разочаровывают (новая Матрица братьев-сестер Вачовски не даст соврать), была в старых фильмах особая атмосфера, в Вороне она тоже есть.