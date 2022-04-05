the crow remake bill
05.04.2022

Готовится римейк фильма «Ворон»

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Это пытались сделать неоднократно, но не очень успешно. А теперь, похоже, время пришло: самая романтическая и готически-убийственная история современности, графический роман Джеймса О’Барра «Ворон» получит новое киновоплощение и новых героев. Осовремененную версию беспощадного Эрика Дрейвена (которого играл 28-летний Brandon Lee и погиб во время сьемок в 1993 году) представит швед Bill Skarsgård, игравший клоуна Пеннивайза в последней экранизации «Оно».

Также уже известно, что одну из ролей будущего «Ворона» получила FKA Twigs. Надеюсь, не невесты Эрика — а то, возможно, было бы не так уж и жалко.

FKA Twigs

FKA Twigs

Количество просмотров: 181

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5 комментариев

  • Писюн с глазами написал(а):

    Это очень девочковая новость http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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  • Merzbow написал(а):

    Марк Дакаскос в роли Ворона был крут тоже, кстати.

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  • Виктор написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Марк Дакаскос в роли Ворона был крут тоже, кстати.


    Нет, не был.
    Да и вообще там только один фильм заслуживает внимания. Остальные даже не стоит начинать.

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  • Виктор написал(а):

    FKA Twigs будет играть именно невесту Эрика, да, всё правильно. Но без подобного финта этот фильм вряд ли вообще мог быть запущен в работу, сейчас ведь иначе нельзя )

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  • Дед Аким написал(а):

    Оригинал с Брэндоном (сыном великого Брюса Ли) смотрел несколько раз, отличный фильм. Если будет хороший режиссер, бюджет, рейтинг R, то может получиться интересно. Правда большие сомнения возникают, последние ремейки и продолжения культовых фильмов разочаровывают (новая Матрица братьев-сестер Вачовски не даст соврать), была в старых фильмах особая атмосфера, в Вороне она тоже есть.

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