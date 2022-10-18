Самый страшный фильм сезона? В прокат вышел «Terrifier 2»

Очень нравится мне октябрь в США (в частности, в здешнем регионе, когда уже не жарко, живописные осенние листики и это вот все), ибо народ чрезвычайно загоняется по хэллоуиновской тематике, и все, от частных владений до супермаркетов, завалено скелетами/черепами/кладбищами, с домов свисают гигантские пауки и на подъездных площадках домов громоздятся окровавленные зомбари. Красота! Плюс множество тематических развлечений: от кукурузных лабиринтов до «ферм ужаса», домов с привидениями и т.д. А также, конечно, бесконечный поток хоррор-фильмов в кино: новинки, ретро-показы, все что угодно.

В числе кинопремьер ужастиков осени 2022 вышел новый «Восставший из ада», новый «Хэллоуин», «Варвар», «Не говори никому», «V/H/S/99» — а также слэшер «Terrifier 2» (в локализации «Ужасающий 2»), доступный на стриминговых сервисах и в кино, от которого все визжат в соцсетях, как сучки, и превозносят, как самый мерзкий, брутальный, убийственный проект сезона, а может, и последних лет.

Один из отзывов. «Этот фильм сложно рецензировать, потому что отдельной категории людей он страшно понравится, а рекомендовать его всем подряд я не решусь. Как бы там ни было, хочется похвалить отдел по работе со спецэффектами и гримом за создание самых безумных и отвратительных сцен, которые я когда-либо видел в хорроре/слэшере. Они извращаются над человеческим телом так, как я и представить себе не мог. Кадры сочатся чудовищным насилием и запредельной жестокостью. Причем без насилия с сексуальным подтекстом, которое обычно привносят в роли дополнительной шок-составляющей, так что убийства фрустрируют еще сильнее. Это кино для хардкорных фанатов жанра, которые хотят протестировать свои лимиты восприятия в мире экстремального хоррор-кино. И уж конечно, не для случайного зрителя».

Говорят, что в кинотеатрах выдают перед показом блевательные пакетики — ибо уже бывали случаи, когда зрители портили кресла. А также падали в обморок.

Так ли все ужасно, страшно, мерзко, пока сказать не могу (только планирую посмотреть), ну а кто видел — делитесь впечатлениями. Не только по этому фильму, но что вообще достойного тематического выходило в текущем киносезоне.

Количество просмотров: 94