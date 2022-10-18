Самый страшный фильм сезона? В прокат вышел «Terrifier 2»Блог
Очень нравится мне октябрь в США (в частности, в здешнем регионе, когда уже не жарко, живописные осенние листики и это вот все), ибо народ чрезвычайно загоняется по хэллоуиновской тематике, и все, от частных владений до супермаркетов, завалено скелетами/черепами/кладбищами, с домов свисают гигантские пауки и на подъездных площадках домов громоздятся окровавленные зомбари. Красота! Плюс множество тематических развлечений: от кукурузных лабиринтов до «ферм ужаса», домов с привидениями и т.д. А также, конечно, бесконечный поток хоррор-фильмов в кино: новинки, ретро-показы, все что угодно.
В числе кинопремьер ужастиков осени 2022 вышел новый «Восставший из ада», новый «Хэллоуин», «Варвар», «Не говори никому», «V/H/S/99» — а также слэшер «Terrifier 2» (в локализации «Ужасающий 2»), доступный на стриминговых сервисах и в кино, от которого все визжат в соцсетях, как сучки, и превозносят, как самый мерзкий, брутальный, убийственный проект сезона, а может, и последних лет.
Один из отзывов. «Этот фильм сложно рецензировать, потому что отдельной категории людей он страшно понравится, а рекомендовать его всем подряд я не решусь. Как бы там ни было, хочется похвалить отдел по работе со спецэффектами и гримом за создание самых безумных и отвратительных сцен, которые я когда-либо видел в хорроре/слэшере. Они извращаются над человеческим телом так, как я и представить себе не мог. Кадры сочатся чудовищным насилием и запредельной жестокостью. Причем без насилия с сексуальным подтекстом, которое обычно привносят в роли дополнительной шок-составляющей, так что убийства фрустрируют еще сильнее. Это кино для хардкорных фанатов жанра, которые хотят протестировать свои лимиты восприятия в мире экстремального хоррор-кино. И уж конечно, не для случайного зрителя».
Говорят, что в кинотеатрах выдают перед показом блевательные пакетики — ибо уже бывали случаи, когда зрители портили кресла. А также падали в обморок.
Так ли все ужасно, страшно, мерзко, пока сказать не могу (только планирую посмотреть), ну а кто видел — делитесь впечатлениями. Не только по этому фильму, но что вообще достойного тематического выходило в текущем киносезоне.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 94
Читайте также:
- Главгад четвертого сезона «Stranger Things» слушал для вдохновения SUNN O))) и DARKTHRONE
- Летом на экраны выходит оккультный ужастик «Baphomet» с участием Dani Filth
- Смотрите, кто ожил! Психи MACABRE записали «Carnival Of Killers»
- Rob Zombie хоронит Капитана Сполдинга: «Он знал, что «Трое из ада», скорей всего, будут его последними съемками»
- John Carpenter анонсирует продолжение «Хэллоуина»
- Rob Zombie: 10 заповедей хорошего фильма ужасов
- Джон Карпентер впервые выступит на концерте
- Любопытный хоррор. «Hairmetal Shotgun Zombie Massacre: The Movie»
- Художник Здзислав Бексиньский: Король-призрак
- The Hands Resist Him — самая страшная картина на свете
Обновления
-
Самый страшный фильм сезона? В прокат вышел «Terrifier 2»
-
STRATOVARIUS выжили
-
CANCER CHRIST и христианская любовь по-брутальному
-
Любопытные новички: техасские брутал-девушки (и парни) из STABBING
-
CRUACHAN, Keith Fay: «Я сижу в VK и делаю скриншоты новостей для пользователей из России»
-
Ihsahn: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»
-
Randy Blythe из LAMB OF GOD полезничает в Эквадоре
-
Стрим альбома SLIPKNOT «The End, So Far»
-
VEKTOR, David DiSanto: «Надеюсь, настанет время, когда смогут судить нашу группу по музыке, а не по историям из личной жизни»
-
Cингл WEATHER SYSTEMS (aka ANATHEMA) «Still Lake». «Благодаря всем вам ситуация с Дэном улучшается»
Комментарии
- Sonne: Вроде Толкки хотел вернуться назад, но был послан
- Sonne: Мне они нравятся, хоть и становятся какой-то попсой!
- Дед Аким: Новинки Начать надо с тяжеляка — Black Anvil — 29 (official visualiser video) 2022 отличный…
- hev: Merzbow написал(а): Очень интересно. Эх, жаль, что не вышел под фамилией Сатира, как его проект в 90-е. А мог…
- DimaCar: Для группы, которая только тем и живет, что лелеет одно клише вслед за другим, крутясь в тесной коробке…
- Дед Аким: Фирменный стиль группы: вроде простенько, но качественно, четко прослеживается ритм, структура, мелодика,…
- Bronco: Чет как-то мало верится, что поо эту песню забыли. Скопее была отложена на черный день.
- Gerber: Ну, ничего так…Ad Noctum, твой выход))
- goremyka: Мне нравится
- Александр: Мой вариант ответа: Слушал полностью вроде бы один раз, и один раз не полностью, переслушивать желания…
- Другой Александр: Тварь написал(а): Кошелев, упоротый ты свинорус, чему завидовать-то? Твоему акционерному обществу…
- Тварь: Кошелев, упоротый ты свинорус, чему завидовать-то? Твоему акционерному обществу лахта 2-102 под мацквабадом?…
- Другой Александр: Тварь написал(а): слыш, ты там, вкалывая день и ночь на своей оборонке (оборонка, часом, не лахта 2…
Добавить комментарий