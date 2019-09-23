Rob Zombie хоронит Капитана Сполдинга: «Он знал, что «Трое из ада», скорей всего, будут его последними съемками»

Актера Сида Хэйга, который умер вчера в возрасте 80 лет, разные люди знают по-разному. Кто по «Убить Билла 2», кто по сериалу «Звездный путь» (да и множеству других тв-сериалов) — кто по еще каким-либо эпизодам; но фанаты хоррора ассоциируют его лишь с одним персонажем: Капитан Сполдинг, комично-зловещий маньячила клоун, появившийся в «Доме 1000 трупов» и продолживший злодеяния в последующих лентах Роба Зомби. Хотя в «Трое из ада» его совсем уже мало: актер тяжело болел и, как признает сам Роб, на съемках был плох.

«Прошлой ночью я получил от Билла Моусли звонок, которого боялся. Он сказал, что умер наш друг Сид Хэйг. Это было шокирующей, но не неожиданной новостью. Я давно знал, как тяжело он болен и с чем сражается. В прошлом году я видел его на фотографиях различных мероприятий и думал, что получилось болезнь превозмочь, однако на прошлой неделе он вернулся в больницу, и я стал опасаться худшего. Мы с Сидом долго говорили, когда мне стало известно о его состоянии, — он знал, что «Трое из ада», скорей всего, будут его последними съемками. Так, к сожалению, и вышло. Я знал, что ему важно еще раз побыть Капитаном Сполдингом, и он это сделал. Роль у него небольшая: Сид пребывал в плохой форме во время съемок, однако же выложился полностью и отыграл запоминающуюся сцену.

Я был его фанатом с детства, вспоминая Джейсона из «Звездного десанта» на протяжении всех 20 лет совместной работы. До сих пор помню, как мы встретились в первый раз. Это было на студии Universal, и Сид вышел из гримерки в клоунском костюме, который был ему мал на пару размеров. Мы поздоровались, посмеялись с его неловкого наряда. А потом нашли ему костюмчик получше.

Когда снимался «Дом 1000 трупов», никто не знал, что рождается персонаж, популярность которого с годами будет лишь возрастать. Сид часто благодарил меня за Сполдинга и говорил, что роль изменила его жизнь. Ведь он перестал сниматься в кино — а тут, в 60 лет, внезапно обрел совершенно новую аудиторию. Его этот факт поражал и необычайно радовал.

Капитан ушел… но никогда не будет забыт.

Покойся с миром, Сид.

Это фото сделано 14 марта 2018 года. Последний раз, когда мы все были вместе».