John Carpenter анонсирует продолжение «Хэллоуина»

Скоро октябрь, а значит, время вникать в 11 серию кинофраншизы «Хэллоуин». Исполнительным продюсером картины выступил Джон Карпентер, и, морозя загривок в ожидании премьеры, на днях выложил первую тему ее саундтрека. «The Shape Returns».

Действие фильма происходит спустя 40 лет после Хэллоуина 1978 года. Майкл Майерс был схвачен и помещён в лечебницу строгого режима. Лори Строуд, у которой теперь есть дочь Карен и внучка Эллисон, по прошествии стольких лет всё равно опасается, что наступит день, когда Майкл сбежит из лечебницы, что и происходит накануне Хэллоуина 2018 года.

, рубрика(и): Быстрые новости

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