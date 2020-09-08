Смотрите, кто ожил! Психи MACABRE записали «Carnival Of Killers»Новинки и новости
И еще одна радость в копилку олдскулера. Старая американская бригада MACABRE, удивительным образом сохранившая с 80-х как состав, так и преданность психопатам, маньякам, убийцам, моральным уродам и прочим уважаемым людям, в ноябре выпускает альбом Carnival Of Killers. Само собой, все о том же.
Пауза в дискографии оказалась продолжительной: предшественник Grim Scary Tales вышел в 2011-м (также, к слову, после большого перерыва) и собрал неоднозначные отзывы. Возможно, необычную банду, склонную к кроссжанровому троллингу, за нулевые несколько подзабыли и, ожидая чистенький старошкольный дэз-метал, не поняли фишки: каждый из убийц, маньяков, психопатов и далее по списку в «макабрическом» исполнении звучит по-особенному, и если для описания персонажа нужен, к примеру, блэк-метал (тетя Батори), панк, трэш, джаз или фолк, то будьте уверены — дикое трио все это отыграет по нотам.
Они пишут убийство, они узнаваемы (особенно истерический вокалер Corporate Death — услышав его раз, опознаешь во всяком морге) и уникальны, остальное не важно.
Стартовый сингл будущего «murder metal» альбома называется «The Lake Of Fire». В центре повествования — господа Leonard Lake и Charles Ng, построившие тайный бункер, в котором мучили, пытали и уничтожали молоденьких женщин, снимая все это на видеокамеру. А достаточно ли убийственны ветераны для 2020 года, судите сами. Но помните: дальше будет страшнее.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 213
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3 комментария
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На BA2017 только ради них поехал
KaRKaZZ написал(а):
На BA2017 только ради них поехал
аналогично.попал на мит’н’грит — удалось взять автографы и пофоткаться
Угостил их в Голландии пивом и попросил сыграть мою любимую «Son of Sam». Сыграли )
https://www.youtube.com/watch?v=Azb_uTuSQBE