Летом на экраны выходит оккультный ужастик «Baphomet» с участием Dani FilthБлог
Американская семья, Ричардсоны, ожидают рождения внука. Однажды на их ранчо наведывается предводитель местного сатанинского культа Henrik Brandr, заявляя, что земля, на которой стоит домик, много значит для его паствы, потому он готов ее выкупить за крупную сумму. Однако Ричардсоны нежно привязаны к своему огороду с картошкой, да и вообще сейчас не до каких-то сатанических глупостей, и Хенрика отшивают. Тот обижается и немного проклинает упрямое семейство. Мол, мы вас выщемим отсюда все равно, пускай даже в формате тушки или чучела.
Так начинается история мучительных страданий и несчастий Ричардсонов, которые в конечном итоге начинают искать защиты у сил света — жрицы белой магии Marybeth. Также они узнают, что за секрет хранит их земля, — и он оказывается настолько серьезным, что, кажется, в попытке защитить домик с огородом назревает глобальная буча между Бобром и Ослом.
Таков вкратце, в вольном изложении, сюжет фильма ужасов «Baphomet», выходящего в начале июня. Чем он интересен — роль исследователя дел оккультных в нем сыграл Dani Filth, а заодно засветился в саундтреке, кусочек которого можно послушать чуть ниже.
«Мне понравилась идея картины, — уверяет Дэни, — у нее хороший сюжет, эзотерический и по-настоящему интересный. Посыл отличный. А еще любопытно было играть свою роль — с этаким, знаете, трикстерским душком, типа как Оззи изображал священника в «Trick Or Treat». Мне кажется, я рожден для ролей оккультного философа, исследователя потусторонних дел… и даже более того: в реальной жизни я мог бы им быть».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 133
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Летом на экраны выходит оккультный ужастик «Baphomet» с участием Dani Filth
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Помнится, он уже снимался в каком-то трэшовом ужастике в нулевых. Редкостное говнище, кстати, было