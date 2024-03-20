raven remake
20.03.2024

Режиссер «Ворона» не в восторге от римейка. «Brandon Lee умер, работая над ним»

Блог

Пару лет назад я рассказывала, что готовится римейк самого известного и культового готического боевика 90-х: в очередной раз переснят «Ворон», в главной роли Bill Skarsgård со странной прической, в роли Шелли — танцовщица-певичка латиноамериканских корней FKA twigs; в саундтреке Ozzy Osbourne и Post Malone. Опубликованный на прошлой неделе трейлер собрал несколько миллионов просмотров, а также, неудивительно, тонну негатива. Который в аккуратно-мягкой форме резюмировал Alex Proyas, поставивший кино 1994 года.

«Я не получаю удовольствия, видя негативные отзывы о работе моих коллег по кинобизнесу, — вкрадчиво написал Алекс. — Кроме того, абсолютно убежден, что и у актеров, и у съемочной команды были наилучшие намерения, как и у всех нас в любом фильме.

Так что неприятно распространяться на эту тему, но… отзывы фанатов говорят за себя. «Ворон» — не просто кино. Brandon Lee умер, работая над ним, и фильм был завершен как надгробие, в память его блистательности и трагической потере. Это его наследие. И именно таким оно и должно оставаться».

А вот, собственно, и трейлер.

Количество просмотров: 272

Читайте также:

5 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    Интересно, а так же возмущались когда сериал с Дакаскосом вышел?

    >>>
  • juris написал(а):

    шо то х..ня в перьях — шо это х..няhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Кирилл Юрич написал(а):

    А мне понравилось, снято красиво. Главный герой — смесь Джокера, Пеннивайса (как ни странно.) и американского подростка-поклонника Mudvayne/Slipknot, времен второй половины 2000-х.)

    >>>
  • Виктор написал(а):

    Типичная generic-параша
    И Post Malone — как некий дополнительный плевок (в саундтрек фильма 1994-го года)

    Если бы этот фильм назывался не Ворон, то он не собрал бы и пары баксов

    А так многие попрутся на этот кал к сожалению

    >>>
  • Алексей написал(а):

    Сука, конченые ремейки, как же заебали эти лгбт-убожества, осквернили всю классику, мрази, и тут такая же хрень — Скарсгаард этот достал уже, в каждой жопе теперь торчать будет, прическа пидорская, девка страшная (сто пудов небинарка или квир!!!). Я плАчу а Брэндон перевернулсяhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif
    P.S. Настенька, умоляю, не говни свой замечательный портал — не стоит этот пост того, что там Оззи, люди и так всё знают и следят (кому это интересно))). Если нет жирной новости — лучше пару дней молчания)))https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *