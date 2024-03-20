Режиссер «Ворона» не в восторге от римейка. «Brandon Lee умер, работая над ним»

Пару лет назад я рассказывала, что готовится римейк самого известного и культового готического боевика 90-х: в очередной раз переснят «Ворон», в главной роли Bill Skarsgård со странной прической, в роли Шелли — танцовщица-певичка латиноамериканских корней FKA twigs; в саундтреке Ozzy Osbourne и Post Malone. Опубликованный на прошлой неделе трейлер собрал несколько миллионов просмотров, а также, неудивительно, тонну негатива. Который в аккуратно-мягкой форме резюмировал Alex Proyas, поставивший кино 1994 года.

«Я не получаю удовольствия, видя негативные отзывы о работе моих коллег по кинобизнесу, — вкрадчиво написал Алекс. — Кроме того, абсолютно убежден, что и у актеров, и у съемочной команды были наилучшие намерения, как и у всех нас в любом фильме.

Так что неприятно распространяться на эту тему, но… отзывы фанатов говорят за себя. «Ворон» — не просто кино. Brandon Lee умер, работая над ним, и фильм был завершен как надгробие, в память его блистательности и трагической потере. Это его наследие. И именно таким оно и должно оставаться».

А вот, собственно, и трейлер.

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