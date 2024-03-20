Режиссер «Ворона» не в восторге от римейка. «Brandon Lee умер, работая над ним»Блог
Пару лет назад я рассказывала, что готовится римейк самого известного и культового готического боевика 90-х: в очередной раз переснят «Ворон», в главной роли Bill Skarsgård со странной прической, в роли Шелли — танцовщица-певичка латиноамериканских корней FKA twigs; в саундтреке Ozzy Osbourne и Post Malone. Опубликованный на прошлой неделе трейлер собрал несколько миллионов просмотров, а также, неудивительно, тонну негатива. Который в аккуратно-мягкой форме резюмировал Alex Proyas, поставивший кино 1994 года.
«Я не получаю удовольствия, видя негативные отзывы о работе моих коллег по кинобизнесу, — вкрадчиво написал Алекс. — Кроме того, абсолютно убежден, что и у актеров, и у съемочной команды были наилучшие намерения, как и у всех нас в любом фильме.
Так что неприятно распространяться на эту тему, но… отзывы фанатов говорят за себя. «Ворон» — не просто кино. Brandon Lee умер, работая над ним, и фильм был завершен как надгробие, в память его блистательности и трагической потере. Это его наследие. И именно таким оно и должно оставаться».
А вот, собственно, и трейлер.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 272
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5 комментариев
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Режиссер «Ворона» не в восторге от римейка. «Brandon Lee умер, работая над ним»
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Комментарии
Алексей:
Сука, конченые ремейки, как же заебали эти лгбт-убожества, осквернили всю классику, мрази, и тут такая же хрень — Скарсгаард этот достал уже, в каждой жопе теперь торч…
Виктор:
Типичная generic-параша
И Post Malone — как некий дополнительный плевок (в саундтрек фильма 1994-го года)
Если бы этот фильм назывался не Ворон, то он не собрал бы и пары баксо…
николай:
Как по мне — так зачёт. Тем более думал что SFU п….ц, вышли покурить и так и курят до сих пор!!!…
Кирилл Юрич:
А мне понравилось, снято красиво. Главный герой — смесь Джокера, Пеннивайса (как ни странно.) и американского подростка-поклонника Mudvayne/Slipknot, времен второй половины 2…
juris:
Merzbow:
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Оззи:
Ну вот теперь они на западе будут по пивным концерты давать. Сбылась мечта идиотов. Потом всем там надоедят, посуду будут мыть, а там и домой за собираются. Только ко�…
Ма$$аракш:
Другой Александр:
Необычный кавер на «Dunkelheit» Burzum в жанре фонк. Варгу надо заценить. А то он говорил, что раньше слушал транс и техно. Может и такое ему зайдёт)
https://youtube.com/watch?v=Y4NKDzinIFU&pp=y…
asdf:
Илюха ноготочки:
Нострадамус это отличный альбом, возможно вершина творчества пристов, жаль что немногие этого понимают…
DimaCar:
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Polaris:
«Когда на улице температура достигает 48 по Цельсию, то прям ощущаешь, как внутри закипает метал» — и так и хочется оголить свои булки, надеть на них кожаные штаны с �…
Интересно, а так же возмущались когда сериал с Дакаскосом вышел?
шо то х..ня в перьях — шо это х..ня
А мне понравилось, снято красиво. Главный герой — смесь Джокера, Пеннивайса (как ни странно.) и американского подростка-поклонника Mudvayne/Slipknot, времен второй половины 2000-х.)
Типичная generic-параша
И Post Malone — как некий дополнительный плевок (в саундтрек фильма 1994-го года)
Если бы этот фильм назывался не Ворон, то он не собрал бы и пары баксов
А так многие попрутся на этот кал к сожалению
Сука, конченые ремейки, как же заебали эти лгбт-убожества, осквернили всю классику, мрази, и тут такая же хрень — Скарсгаард этот достал уже, в каждой жопе теперь торчать будет, прическа пидорская, девка страшная (сто пудов небинарка или квир!!!). Я плАчу а Брэндон перевернулся…
P.S. Настенька, умоляю, не говни свой замечательный портал — не стоит этот пост того, что там Оззи, люди и так всё знают и следят (кому это интересно))). Если нет жирной новости — лучше пару дней молчания)))