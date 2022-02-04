WATAIN
04.02.2022

Премьера: новая тема WATAIN «The Howling»

Новинки и новости

В августе прошлого года WATAIN анонсировали сделку с Nuclear Blast и поведали, что на радостях заперлись в Necromorbus Studios, оборудованной внутри церкви (чего же еще) неподалеку от родного города Уппсала и принялись за работу над новым альбомом.

Называться он будет The Agony & Ecstasy Of Watain, а к обложке, пожалуй, возникнет немало вопросов в будущих интервью. Пока же слушаем первый сингл!

Watain The Agony Ecstasy Of Watain

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4 комментария

  • Тварь написал(а):

    …вопросы возникнут и к песне «black cunt».
    неожиданное название для блэка.
    ЗЫ — там еще Креатор выдали сингл

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  • W.A.R. написал(а):

    о каких «немалых вопросах к обложке» идёт речь? нс? смешно!
    автор_ка не особо в зороастризм по ходу…

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  • Духаст Вячеславыч написал(а):

    А песня-то хороша!!
    Вроде и ничего особенного, обычная блэкушная жужжалка с мелодизмом, но как то шикарно на уши ложится — как раз такого давно не хватало.
    Ждем альбом!

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  • Anastasiya написал(а):

    W.A.R. написал(а):
    о каких «немалых вопросах к обложке» идёт речь? нс? смешно!
    автор_ка не особо в зороастризм по ходу…
    Меня лично ничего не смущает, осторожный Nuclear Blast тоже http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif однако группа явно забрасывает удочку потроллить ассоциативным рядом определенную часть населения, которая во всем старательно ищет Тревожные Знаки http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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