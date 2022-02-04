04.02.2022
Премьера: новая тема WATAIN «The Howling»Новинки и новости
В августе прошлого года WATAIN анонсировали сделку с Nuclear Blast и поведали, что на радостях заперлись в Necromorbus Studios, оборудованной внутри церкви (чего же еще) неподалеку от родного города Уппсала и принялись за работу над новым альбомом.
Называться он будет The Agony & Ecstasy Of Watain, а к обложке, пожалуй, возникнет немало вопросов в будущих интервью. Пока же слушаем первый сингл!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 293
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Комментарии
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…вопросы возникнут и к песне «black cunt».
неожиданное название для блэка.
ЗЫ — там еще Креатор выдали сингл
о каких «немалых вопросах к обложке» идёт речь? нс? смешно!
автор_ка не особо в зороастризм по ходу…
А песня-то хороша!!
Вроде и ничего особенного, обычная блэкушная жужжалка с мелодизмом, но как то шикарно на уши ложится — как раз такого давно не хватало.
Ждем альбом!
W.A.R. написал(а):
о каких «немалых вопросах к обложке» идёт речь? нс? смешно!
автор_ка не особо в зороастризм по ходу…
Меня лично ничего не смущает, осторожный Nuclear Blast тоже однако группа явно забрасывает удочку потроллить ассоциативным рядом определенную часть населения, которая во всем старательно ищет Тревожные Знаки