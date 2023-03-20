mushroomhead live
20.03.2023

Фото: DOPE, MUSHROOMHEAD, FEAR FACTORY, STATIC-X в Шарлотт

Фото

Текстовый репортаж и небольшой телефонный видосик тут.

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