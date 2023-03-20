Фото: DOPE, MUSHROOMHEAD, FEAR FACTORY, STATIC-X в Шарлотт

Фото: DOPE, MUSHROOMHEAD, FEAR FACTORY, STATIC-X в ШарлоттФото
Текстовый репортаж и небольшой телефонный видосик тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 41
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Комментарии
HARVEY KEITEL:
m8ng8l написал(а):
Dissection — это всегда хорошо.
Napalm Records — плохо.
что не так с Napalm Records?…
Дед Аким:
Два дня назад была опубликована историческая новость. Высший суд обратного приговора не имеет. Это тема для большого срача, не хочу его поднимать. Не говорю про Бел…
Staphylococcus:
До того отвратительно что аж восхитительно /стихами заговорил/! Воистину,бездарности нет пределов! Это даже не второй эшелон, это проперженный тамбур самого послед…
Staphylococcus:
Против правды не попрёшь-это очень красиво.Хотя,через пару минут и хотел запустить камнем за размазывание.А потом и не заметил как втянулся.Пойду дуну это дело.…
Staphylococcus:
Дед Аким:
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Первые три немецких, красавицу Дженифер Хабен приятно не только слушать, но …
D:
Очень жаль. Искренние соболезнования. Dark Angel были истинной треш метал группой. Альбом 91года «Time does to heal»по моему пример развитого треша. В группе,если кто не в курсе и…
juris:
Maxime Taccardi:
Thank you for the article, really appreciate the support! For those interested, you can see more on my art pages :
https://www.instagram.com/maximetaccardiartworks
https://www.facebook.com/MaximeTaccardiArtworks…
Юрий:
Спадар Антось:
Не пачуў ані папсы, ані эстрады, ані Crematory. Пазнавальны Saturnus, месцамі аж занадта: як пісалі вышэй, нагадвае «A Father’s Providence» (а яшчэ павольны кавалак у сярэдзіне — быццам …
Писюн с глазами:
Виталий Синичка написал(а):
Шёл 2045 год, а писюн так и жрал взахлёб пердячий аудиопар, называя это вкусным
К сожалению, Синичка уже не мог над этим постебатьс…
Виталий Синичка:
Шёл 2045 год, а писюн так и жрал взахлёб пердячий аудиопар, называя это вкусным…
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