«Project Regeneration: Vol. 2» STATIC-X с приветом живому-мертвому мрачному Статику

«Project Regeneration: Vol. 2» STATIC-X с приветом живому-мертвому мрачному СтатикуНовинки и новости
STATIC-X продолжают успешные (37 из 42 концертов — солдаут) и красочные гастроли с маскированным и.о Уэйна Статика Xer0 — и вот наконец пришла пора отдать последние долги студийно. Wayne Static, который, утверждает группа, мертв как человек, но по-прежнему бодр как творческая единица и часть коллектива, оставил энное количество наработок и немного вокальных дорожек для восьмого лонгплея Project Regeneration: Vol. 2, релиз коего намечен на 26 января.
В Сети уже есть пара клипов — на два первых трека релиза, «Z0mbie» и «Stay Alive» — и всем, кто скучает по тому самому настоящему Уэйну, особенно больно, вероятно, будет услышать его голос на «Stay Alive». Себя он в ней называет «профессиональным наркоманом», в тексте мелькают инъекции, красный свет перед глазами, всполохи пламени и погружение в ночь, из которой уже не выйти.
And I can make it magical
This a taste subliminal
Falling down the slippery slope
Take it slow I feel it go
Just go
I just need you to survive
Cut you up to stay alive…
Наверное, нет совпадений в том, что такой трек был написан музыкантом в самом финале.
Tony Campos: «Мы знали, что если таки решимся выпустить эту песню, обойти сложные трагические темы не выйдет. И честно, первую версию клипа было так тяжко смотреть, что мы вырезали часть сцен. Однако как бы мрачно ни звучало и ни выглядело все по итогу, оно правдиво отображает состояние сознания Уэйна в тот противоречивый период. Хочется надеяться, что люди, которые увидят, узнают, во что превратилась его жизнь, воспримут это как предостережение и смогут избежать подобных несчастий».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 81
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Комментарии
Алексей:
при всей моей любви к Продай Злость скажу, что это прикольно конечно, освежили так сказать, но классика на то и классика, чтобы ей оставаться и жить в веках, да и как-т…
Anti-Poser:
50 $ за винил — это еще не дорого. Видимо вы не в курсе за современные цены на носители. Посмотрите на дискогсе первопрессы Mayhem от 1000$ и выше…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Уважаю и люблю Парадайсов. Был на их концерте в Минске-КЛЕВО. Но идею перезаписать ICON не поддерживаю еще и за 50$ за винил??7 Почему именно ICON? Можно подумать он какой-т…
незнамец:
Итак скушно . Итак пока группа вытаскивает 20% эхолот выездная версия. И всьо это дают промычать тоесть частично правда. Как это? Работает блокнот на не разгерметизац…
GROVER:
Чорны написал(а):
Одни из родоначальников такого стиля Cephalotripsy.
Мало кто их переплюнет, например.
не совсем согласен, если ты в теме бруталла то должен знать…
ОК:
«МГ» и «НОТ-7» не могли наращивать долги, ибо не были юрлицами)))…
goremyka:
Eum:
Ad Noctum написал(а):
Не испортили, и хвала Иегове. Вообще сходу и на свой вкус могу только один альбом назвать, который выиграл от перезаписи. Это «Stormblåst» от Dimmu Borg…
juris:
Дед Аким:
Хорошие новости, B. S., P. L. Британская элита рока и метала, при всём уважении)) к нойзам-копро-говно-порно грайдерам, это совсем другая музыка. Поэтому с ними, от балета �…
Ad Noctum:
Не испортили, и хвала Иегове. Вообще сходу и на свой вкус могу только один альбом назвать, …
Назар Василич:
Вспомнил видеообращение Анжелики к европейской аудитории на просто кошмарном английском, где она говорила, цитирую :
хеллоу бразерс энд систерс ов металз, ай грит…
Ігор:
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