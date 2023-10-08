static x
08.10.2023

«Project Regeneration: Vol. 2» STATIC-X с приветом живому-мертвому мрачному Статику

Новинки и новости

STATIC-X продолжают успешные (37 из 42 концертов — солдаут) и красочные гастроли с маскированным и.о Уэйна Статика Xer0 — и вот наконец пришла пора отдать последние долги студийно. Wayne Static, который, утверждает группа, мертв как человек, но по-прежнему бодр как творческая единица и часть коллектива, оставил энное количество наработок и немного вокальных дорожек для восьмого лонгплея Project Regeneration: Vol. 2, релиз коего намечен на 26 января.

В Сети уже есть пара клипов — на два первых трека релиза, «Z0mbie» и «Stay Alive» — и всем, кто скучает по тому самому настоящему Уэйну, особенно больно, вероятно, будет услышать его голос на «Stay Alive». Себя он в ней называет «профессиональным наркоманом», в тексте мелькают инъекции, красный свет перед глазами, всполохи пламени и погружение в ночь, из которой уже не выйти.

And I can make it magical
This a taste subliminal
Falling down the slippery slope
Take it slow I feel it go

Just go
I just need you to survive
Cut you up to stay alive…

Наверное, нет совпадений в том, что такой трек был написан музыкантом в самом финале.

Tony Campos: «Мы знали, что если таки решимся выпустить эту песню, обойти сложные трагические темы не выйдет. И честно, первую версию клипа было так тяжко смотреть, что мы вырезали часть сцен. Однако как бы мрачно ни звучало и ни выглядело все по итогу, оно правдиво отображает состояние сознания Уэйна в тот противоречивый период. Хочется надеяться, что люди, которые увидят, узнают, во что превратилась его жизнь, воспримут это как предостережение и смогут избежать подобных несчастий».

Количество просмотров: 81

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *