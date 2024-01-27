Цитата. Edsel Dope о замене людей на сцене фонограммами: «Как насчет эффективных турне? Сегодня ты не можешь кормить 26 человек»

Лидер DOPE Edsel Dope (он же, как все уверены, скрывается за маской в должности фронтмена STATIC-X) поделился своими соображениями насчет использования фонограмм на метал-концертах. (Не так давно Bruce Dickinson клялся в олдскулерстве и говорил, что в его группе/проектах все принципиально происходит только вживую.)

«Чуваки, на дворе 2024 год, — заявил Edsel, — и да, я уверен, что, скажем, FOREIGNER в 70-х был крут и, возможно, вытаскивал на сцену 16 человек, с бэк-вокалистами, клавишниками и прочей хренью, чтобы соответствовать звучанию в записи. Но в 2024-м все это дерьмо больше не нужно. Нужна эффективность.

Как насчет эффективных турне? Сегодня ты не можешь кормить 26 человек. Поэтому когда тот же Ronnie Radke из FALLING IN REVERSE едет на гастроли и хочет сыграть публике один из хитов, в котором присутствует 52 клавишных партии и струнный оркестр, то ему не нужно тащить всю эту публику с собой, — ему нужно нажать одну кнопку, и чтобы эта кнопка работала. Технологии сами сделают все за тебя. (Речь об истории, когда FALLING IN REVERSE слились с фестиваля, потому что не доехали компьютеры; над ними потом потешался Schmier, — прим.авт.)

Я могу понять недовольство, если группа приходит с полной фанерой или например, не привозит вокалиста. Окей. Но я не понимаю, в чем проблема с использованием бэк-треков. Пуристская ментальность? Глупая пуристская ментальность, которая устарела и которая допускает, чтобы со сцены звучало лишь столько партий, сколько людей на сцене, или сколько кусков дерева они держат в руках? Ну такое себе, честно говоря».

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