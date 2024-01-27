Цитата. Edsel Dope о замене людей на сцене фонограммами: «Как насчет эффективных турне? Сегодня ты не можешь кормить 26 человек»Блог
Лидер DOPE Edsel Dope (он же, как все уверены, скрывается за маской в должности фронтмена STATIC-X) поделился своими соображениями насчет использования фонограмм на метал-концертах. (Не так давно Bruce Dickinson клялся в олдскулерстве и говорил, что в его группе/проектах все принципиально происходит только вживую.)
«Чуваки, на дворе 2024 год, — заявил Edsel, — и да, я уверен, что, скажем, FOREIGNER в 70-х был крут и, возможно, вытаскивал на сцену 16 человек, с бэк-вокалистами, клавишниками и прочей хренью, чтобы соответствовать звучанию в записи. Но в 2024-м все это дерьмо больше не нужно. Нужна эффективность.
Как насчет эффективных турне? Сегодня ты не можешь кормить 26 человек. Поэтому когда тот же Ronnie Radke из FALLING IN REVERSE едет на гастроли и хочет сыграть публике один из хитов, в котором присутствует 52 клавишных партии и струнный оркестр, то ему не нужно тащить всю эту публику с собой, — ему нужно нажать одну кнопку, и чтобы эта кнопка работала. Технологии сами сделают все за тебя. (Речь об истории, когда FALLING IN REVERSE слились с фестиваля, потому что не доехали компьютеры; над ними потом потешался Schmier, — прим.авт.)
Я могу понять недовольство, если группа приходит с полной фанерой или например, не привозит вокалиста. Окей. Но я не понимаю, в чем проблема с использованием бэк-треков. Пуристская ментальность? Глупая пуристская ментальность, которая устарела и которая допускает, чтобы со сцены звучало лишь столько партий, сколько людей на сцене, или сколько кусков дерева они держат в руках? Ну такое себе, честно говоря».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 91
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Цитата. Edsel Dope о замене людей на сцене фонограммами: «Как насчет эффективных турне? Сегодня ты не можешь кормить 26 человек»
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Комментарии
goremyka:
Bronco написал(а):
А вам не кажется, что текст извинения похож на стёб? Что-то сквозит такое: ироничное, язвительное.
Мне тоже показалось… Особенно когда припле…
goremyka:
Тоже живую видел и слушал) Супер Может и Drudkh (надеюсь они порядке) тоже что-нибудь выпустят …
Kykyня:
mr. Shakal:
Вспомнился коммент «Ой, да ладно вам! В конце-концов Варг сжёг церковь, а не мечеть.» …
Ых:
Anastasiya написал(а):
Стрим: https://www.youtube.com/watch?v=cUbd12UsOKA
Претендент на то, чтобы стать альбомом года. Я давно такой красоты не слышал.…
Писюн с глазами:
Другой Александр:
Вокалистку удачно подобрали, которая в нескольких номерах вторым голосом идёт. Эдакая сука-мразь-ведьма))…
Другой Александр:
Bronco написал(а):
А вам не кажется, что текст извинения похож на стёб? Что-то сквозит такое: ироничное, язвительное.
Ну, после историй, типа недавнего гомосканд�…
Bronco:
А вам не кажется, что текст извинения похож на стёб? Что-то сквозит такое: ироничное, язвительное.…
Виталий Синичка:
Походу это такой способ засветиться в наше время, не музыкой, а извинениями. никто и не заметил головы, но зато увидят новости о прощения просим и, гляди, послушают.
�…
Anastasiya:
atr:
Слишком жирный троллинг культурки извинений. Но с таким подходом лучше бы они играли панк.…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Канье Уэст на днях в футболке Burzum вон засветился)
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