Репортаж: аншлаговый концерт DOPE, MUSHROOMHEAD, FEAR FACTORY, STATIC-X в Шарлотт

Этот тур переносился несколько раз. И даже в 2022-м, когда ковидные ограничения уже не действовали, FEAR FACTORY и STATIC-X не решились провести полноценный бросок по штатам — мол, риски заболеть все еще высоки, а в продакшн вкладываются большие деньги, так что если отменится даже один концерт, это будет ударом. Так, с весны 2022 гастроли перенесли ровно на год вперед — с тех пор FF обрели нового фронтмена, STATIC-X успели обкатать свой пост-уэйновский маскированный имидж, а билеты на концерты полностью распродались в большинстве клубов. Так, например, в Шарлотт официальные билеты закончились еще летом 2022-го и остались только в барыжной перепродаже, с пятикратной разницей по сравнению с изначальной ценой.

Казарес в интервью, однако, давал понимать, что не питает особых иллюзий на тему сверхприбылей. «За пару лет многое поменялось, вся экономика встала с ног на голову. Разница с прошлыми годами очевидна во всем, начиная от цен на топливо и заканчивая доступностью, к примеру, туровых автобусов и водителей. Люди, говоря о турах, редко понимают, что сколько стоит. На твои доходы и расходы влияет буквально все, начиная от процентов площадок на продажу мерча и заканчивая ценником на дизель. Он гораздо дороже бензина, и заправить бак автобуса стоит от 800 до тысячи долларов. Наши же контракты были заключены несколько лет назад, и мы не могли запросить пересчет гонораров с учетом увеличившихся расходов. Контракт есть контракт. Так что мы не заработаем денег, на какие рассчитывали. Но — мы обещали. И мы этот тур откатаем ради людей».

Любопытно, что гастроли позиционировались как «тур STATIC-X», и на всех афишах фигурировали именно «статики», а FF шли вроде как разогревом, наравне с DOPE и MUSHROOMHEAD. Несправедливо. Но, очевидно, промоутерам виднее, и даже подменный фронтмен Xer0 с красным горящим взором привлекает больше публики, нежели целая «фабрика».

К слову, начиная с момента появления Xer0 как попытки заменить харизматичного яркого Wayne Static, фанаты развернули целую исследовательскую кампанию, маниакально тщательно выясняя, кто скрывается под костюмом. По итогу сошлись на мысли, будто это лидер DOPE Edsel Dope — однако подтверждения от группы так и не получили.

Edsel Dope: «Если честно, речь не о том, чтобы соблюдать приватность или вроде того. Речь о бренде STATIC-X и о том, чтобы сохранить его целостность, уважение к его целостности в разговоре и репортажах. Так же, как, например, с GHOST. Все знают, что под гримом скрывается парень по имени Tobias, однако описывая GHOST, никто не упоминает Тобиаса: уважая творческий образ команды, они говорят Papa какой-то там.

В случае перемены в STATIC-X сразу было понятно, что мы не получим грандиозного суппорта от прессы и со стороны фан-сообщества. Мне вообще кажется, что в этом мире нет цели что-либо поддерживать. Есть, напротив, цель разломать, разнести. Раскрыть все тайны, сорвать маски, доказать, что Санта Клауса не существует. Поэтому я не хочу числиться вокалистом STATIC-X, не хочу, чтобы обо мне писали в этом ключе. У STATIC-X есть единственный действующий фронтмен — и это Wayne Static. В данном случае важнее персонаж, нежели реальный человек, стоящий за ним».

А также это позволяет понять, почему в компании со «статиками» постоянно катается ненужная вторичная группа DOPE.

Я, признаться, не очень знакома с студийной дискографией коллектива (организовался он еще в 97-м, выпустил семь альбомов, последний — после перерыва в семь лет — буквально в прошлом месяце), но то, что звучало на сцене, выглядело достаточно заурядным миксом STATIC-X и MINISTRY: альтернативный метал, чуть приправленный индустриальщиной и лишенный сколь-либо оригинальных решений.

То есть не то чтоб, конечно, ужасно. Скорее, хуже: никак. К тому же Edsel Dope выглядел плохо, вяло, а в середине сета признался, что совсем недавно очухался от болезни и пока не уверен, не сдохнет ли.

Публика внимала с сосредоточенными лицами. Это был единственный сет вечера, под который народ не двигался, не слэмился и не серфил.

В общем, если это и наркотик (одно из значений слова ‘dope’ — прим.авт.), то довольно вялый. Даже несмотря на старания гитаристов, которые прыгали в попытках раззадорить общественность.

К всеобщему облегчению, сет DOPE оказался непродолжительным, и дальше на сцену маскированными чертями из табакерки выскочили MUSHROOMHEAD, сделав вечер максимально нетомным.

Группа это достаточно старая, играющая с середины 90-х и входящая в долгоживущую американскую маскированную коалицию GWAR-SLIPKNOT-MUDVAYNE. По части мировой популярности она, впрочем, «слипнотовских» масштабов и узнаваемости не достигла, оставшись на вторых ролях и с небольшим количеством узнаваемых песен. А также имиджем дикой концертной команды.

И красочной. Помимо монструозных костюмов, мужики, коих на сцене скапливается целая толпа (опять-таки, как у «слипнота»!), используют фишку с водяными барабанами: бочки с водой, по которым лупят перкуссионисты и гитаристы, создавая веера разноцветных брызг и страшным образом радуя работающих в фотопите фотографов.

Концертное озверение MUSHROOMHEAD я, к слову, ощутила на собственной тушке: отодвигаясь к середине сцены от летящих по ее бокам брызг, я попала аккурат под кулак вокалиста группы, сделавшего мощный хук и случайно зарядившего мне прямо в голову. Было… хммм… чувствительно и башка болела примерно до ночи.

Фото за секунду до.

С каждой песней зал и сцена, казалось, раскалялись по нарастающей, вместе с этими брызгами-искрами, обрамляющими орущих и беспрестанно мечущихся по сцене резиновых мужиков. На третьей же вокалер прыгнул в зал и продолжал шоу, катаясь по головам и рукам.

В таком режиме — немного пометаться на сцене, дальше со всей дури в толпу и там как пойдет — он и провел весь сет, пока второй вокалист отрабатывал песни в более статичном режиме, обеспечивая «ровность» звука, которой трудно достичь, когда все время где-то месишься и валяешься.

В общем, крутое, яркое, эффектное шоу, не особо запоминающиеся песни, энергично, интенсивно и… больно.

Избиений на FEAR FACTORY, к счастью, не было; самая интересная с творческой точки зрения группа текущей связки выступала в банальных черных майках-шортах, свет был довольно скупым — по бокам лишь высвечивалось белое лого, — зато энергетики и качества исполнения хватило на всех.

С первых же тем начался оголтелый краудсерфинг.

Из раннего состава FF на сегодняшний день остался только Dino Cazares — после выигранного суда это, по сути, личный его коллектив-бренд. Из более-менее привычных участников — легендарный для альтернатив-метал сцены бородач, басист Tony Campos, также играющий и в STATIC-X (плюс ASESINO, проект MAX & IGGOR CAVALERA, ex-MINISTRY, ex-SOULFLY, ex-PRONG и т.д.). Барабанную роль в туре исполнил приглашенный драммер Pete Webber из HAVOK.

Наиболее же обсуждаемым музыкантом тура стал, вне сомнений, молодой Milo Silvestro. Выбирая его на роль фронтмена FF, Казарес явно преследовал цель взять копию Бартона — только лучше, ибо Бартон как live-вокалист даже в лучшие времена не тянул. Перед туром он морально готовил итальянца к критике и нападкам — мол, не принимай ничего близко к сердцу — но, мне кажется, критиковать парня не за что.

Поет он действительно хорошо (закрой глаза — и будет Бартон, ну, может, чуть ниже), держится уверенно и энергично, сил и энтузиазма хватает. В конце выступления он тоже пошел в народ, но скромно.

Вообще, единственный минус сета FEAR FACTORY — очень мало песен. Всего девять! «Shock», «Edgecrusher», «Disruptor», «Dielectric», «Powershifter», «What Will Become?», «Archetype», «Demanufacture», «Replica». Надеюсь, сольного тура и более обширного представления дискографии FEAR FACTORY ждать придется недолго.

STATIC-X как звезды сезона вышли после получасовой паузы и сыграли аж 19 песен! Не будучи особым фанатом группы (уважаю их за то, что смогли создать собственный узнаваемый стиль, и не выходя глобально за его рамки, исправно производить хиты; тем не менее, на мой взгляд, филлеров они генерируют также немало; ну и чисто жанрово не совсем моя музыка), я даже немного устала за час или сколько они там играли. Тем более, что основные боевики («Cannibal», атмосферный «Cold» и Самый Главный Хит «Push It») были хитро оставлены напоследок.

Группа, однако, не поскупилась на продакшн, свет, шоу — было интересно, богато и красочно; например, под «Cold» сцена осыпалась искусственным снегом, под «I’m With Stupid» в беснующийся зал летели гигантские надувные шары, прожектора рисовали замысловатые узоры, а красные терминаторские глаза Xer0 светились зловещим потусторонним пронзительным светом.

Если под маской скрывается Edsel Dope (а нет оснований думать, будто это не так), то в отличие от своей команды, выступление «статиков» он отрабатывает на сто процентов. Пускай и с использованием телесуфлера.

В этом году у STATIC-X выходит вторая часть Project: Regeneration — там уже вроде как будут песни с и.о. Статика Xer0, и, как говорит Tony Campos, группа вполне себе готова продолжать дискографию без Уэйна, если фанаты их в этом поддержат. Судя по переполненным клубам в текущем турне, фанаты ничего против иметь не станут.

Кому интересно, небольшая телефонная видеонарезка концерта.

Ну а дополнительные фотокарточки смотрите вот тут.

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