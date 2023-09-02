TOMI KOIVUSAARI new
02.09.2023

Tomi Koivusaari из AMORPHIS запустил проект BJØRKØ. Слушаем тему с Jeff Walker (CARCASS)

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BJØRKO — называется сольный проект Tomi Koivusaari, и уже на подходе полноформатник Heartrot с подозрительно хм… эротично-цветочной обложкой и шрифтом, скорее пригодным не для статусного 50-летнего финского металиста, а какой-нибудь экзальтированной стоунер-группировки.

TOMI KOIVUSAARI new cover

Чтобы не отпугнуть металхедов, однако, Томи решил стартовать с тяжелячка: в сингле «The Heartroot Rots» он замутил коллаборацию с CARCASS’овским Jeff Walker, и звучит она сыро, загадочно, мрачно, олдскульно, экспериментально, печально и интригующе.

Альбом же целиком Koivusaari описывает как «саундтрек к несуществующему фильму»: коллекцию разноплановых, не связанных жанрово песен, не стесненных рамками артистического выражения и объединенных лишь глубокой связью с природой и непреходящим ощущением меланхолии. В работе над треками также задействованы Waltteri Väyrynen (OPETH, ex-PARADISE LOST), Lauri Porra (STRATOVARIUS), Janne Lounatvuori (HIDRIA SPACEFOLK) — и, в общем, что именно получилось в итоге, пока приходится только догадываться.

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