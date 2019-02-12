«Lords Of Chaos» уже в кинотеатрах. Rory Culkin: «Euronymous был маленьким милашкой»

Фильм, который заранее презирают, но все равно посмотрят, «Lords Of Chaos» уже транслируется в кинотеатрах США. И рано или поздно одноглазые морские воины донесут это произведение искусства до наших сетей. Актер Rory Culkin, выступивший Евронимусом, недавно прокомментировал свою работу и сыгранную роль следующим образом.

Rory Culkin Lords of Chaos Euronymous «Готовясь к съемкам, я общался с людьми, которые тусили с Евронимусом в те времена. Сохранилось очень много их фотографий. Они все восхитительно справились с созданием собственных фотоархивов.

Jonas из этого всего, из изображений, склеил целый сценарий, страниц на 600, и каждой из сцен кинофильма сопутствовала соответствующая фотография. В общем, работы было немало.

Rory Culkin Lords of Chaos Euronymous Сначала мне было непросто привыкнуть ко всем персонажам, с их именами вроде Hellhammer, Necrobutcher и всем таким прочим. Но фотографии сильно помогли вникнуть в роль.

Знаете, когда Euronymous позировал на фотосетах, он старался выглядеть страшным, максимально зловещим. А потом, замечая его на вторых планах, ты видишь, что на деле он был маленьким милашкой: хихикал и так далее. Интересно было склеить это все воедино: то, каким он хотел предстать миру, и то, каким был в реальности… то есть, на мой взгляд, этаким душкой. Он был самопровозглашенным лидером норвежской блэк-метал сцены, и это все выходило очень забавно: иметь в своем подчинении команду из здоровенных волосатых мужиков».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 12.02.2019 в 09:58

    Сделали бы уже романтическую гей-комедию, чего они мелочатся!

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  2. Ad Noctum 12.02.2019 в 10:05

    По трейлерам очень понравилась игра актёра в роли Дэда.

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