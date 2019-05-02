Смотрел «Lords of Chaos». 21-летнего парня судят за поджог трех церквей в Луизиане

В США продолжается судебный процесс над 21-летним парнем по имени Holden Matthews (кстати, сыном заместителя шерифа). В начале апреля он был арестован по обвинению в поджоге трех церквей в Луизиане — в которых в основном собирались чернокожие баптисты. Так что, помимо прочего, обвинители напирают на расистскую подоплеку случившегося, проводя аналогии с Варгом: три поджога, сатанизм, расово окрашенные высказывания. Мол, недавно Холден смотрел «Lords of Chaos» — и на совпадение это все не похоже.

«В своем профиле в фэйсбуке Matthews пишет, что является вокалистом блэк-метал группы VODKA VULTURES, также он проявлял активность на нескольких страницах, посвященных блэк-металу и паганству. На одной из них он оставил комментарии под двумя мемами с Варгом Викернесом. На другой — подпись под фото языческой фигуры с ремнем и пряжкой, напоминающей свастику, сказав, что это придает «extra strength and power… white power».

Следователи назвали случившееся «домашним терроризмом». «Тенденция поджогов церквей в южных штатах отражает растущую расовую напряженность по всей стране. Но нам это не ново».

На втором аккуанте в соцсети, который также связывают с Холденом, было написано: «Ненавижу всех этих здешних баптистов — стадо с промытыми мозгами, старающееся найти счастье в религии, которую навязали их предкам. Как и моим тоже. Хотел бы, чтобы черные люди больше обращались к древним верованиям дохристианской Африки».

Если удастся доказать расовую подоплеку поджогов, обвиняемому грозит до 65 лет тюрьмы. Если не удастся — до 45 (что, вспоминая аналогии с Варгом, конечно, дичайший перебор, ведь в Луизиане никто не погиб).