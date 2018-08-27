Еще одна греческая сатана: супергруппа LUCIFER’S CHILD выпускает второй альбом «The Order»

Инициаторами афинского проекта LUCIFER’S CHILD выступили в 2013 году будущий гитарист ROTTING CHRIST George Emmanuel и басист NIGHTFALL Stathis Ridis. Голос диавола озвучил Marios Dupont (KARMA VIOLENS), а на барабанах с 2015 года играет драммер CHAOSTAR Nick Vell. И если вы думаете, что услышите от этой радостной коллаборации типичный греческий пафосный атмосферно-оккультный блэк, то… совершенно правы! Первый альбом, The Wiccan 2015-го, был очень даже неплох. И вот в ноябре 2018-го грядет продолжение.

суперпроекты Lucifers Child Второй лонгплей будет называться The Order — и судя по его обложке, на которой у крылатого существа под взглядом некой зловещей сущности выпала прямая кишка, легко не придется. Как похвалился George Emmanuel, на разработку и оформление музыкальных идей релиза понадобилось три долгих года, и вот уже совсем скоро можно будет насладиться его запретными плодами. «Lucifer awaits!» — заявляет этот серьезный мужик, ну а пока новой музыки нам не представили, предлагаю вернуться в 2015-й и посмотреть клип на тему с неожиданным названием «Lucifer’s Child».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. dissolve-ens 28.08.2018 в 00:24

    На греков Caelestia ещё бы советовал обратить внимание, особенно их второй альбом

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