31 января на Listenable Records выходит Obliterate The Weak, дебютник проекта BERZERKER LEGION, который запустили Tomas Elofsson (HYPOCRISY) и Alwin Zuur (ASPHYX). На вокале Jonny Pettersson (WOMBBATH), за драмсами James Stewart (VADER), на басу Fredrik Isaksson (DAR FUNERAL). Основной лирический лейтмотив — религия как яд для народа. Музыкально же все это пока напоминает помесь HYPOCRISY и AMON AMARTH на минималках.
Дэз-метал проект BERZERKER LEGION от гитаристов HYPOCRISY и ASPHYX
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Berzerker Legion, суперпроекты
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1976 - Dan Hawkins (THE DARKNESS)
1979 - Antto Nikolai "Mana" Tuomainen (LORDI)
1981 - Olof Morck (DRAGONLAND, AMARANTHE)
10 релизов декабря
The Who Who
Thy Disease Transhumanism
Hanzel Und Gretyl Hexennacht
Officium Triste The Death Of Gaia
Milking The Goatmachine From Slum To Slam - The Udder Story
Arkona (POL) Age Of Capricorn
Death Wolf IV: Come The Dark
The Murder Of My Sweet Brave Tin World
Crest Of Darkness The God Of Flesh
Fen The Dead Light
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