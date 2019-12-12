Дэз-метал проект BERZERKER LEGION от гитаристов HYPOCRISY и ASPHYX

31 января на Listenable Records выходит Obliterate The Weak, дебютник проекта BERZERKER LEGION, который запустили Tomas Elofsson (HYPOCRISY) и Alwin Zuur (ASPHYX). На вокале Jonny Pettersson (WOMBBATH), за драмсами James Stewart (VADER), на басу Fredrik Isaksson (DAR FUNERAL). Основной лирический лейтмотив — религия как яд для народа. Музыкально же все это пока напоминает помесь HYPOCRISY и AMON AMARTH на минималках.

, рубрика(и): Быстрые новости

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