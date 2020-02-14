CRADLE OF FILTH расстались с Lindsay Schoolcraft

Канадка Lindsay Schoolcraft продержалась в «крэдлах» семь лет, успела обзавестись сольной карьерой — и далее не смогла жить с этим всем одновременно.

Lindsay-Schoolcraft2020«К сожалению, должна сообщить, что я покидаю CRADLE OF FILTH, — написала она, — это было трудное решение, но пришлось на него пойти, чтобы сохранить психическое здоровье и нормальное самочувствие. Я уже сделала неплохой шаг к выздоровлению — и продолжу музыкальную карьеру в других проектах. Примите музыканта, который займет мое место в команде, так же тепло и душевно, как вы отнеслись ко мне. А магия, как и блэк-метал, на нашем расставании не закончится».

, рубрика(и): Быстрые новости

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