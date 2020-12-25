CRADLE OF FILTH подводят итоги года: «Мы записали просто убийственный альбом»Блог
В преддверии праздников Dani Filth вылез в соцсети с подведением итогов 2020-го от CRADLE OF FILTH, сообщив фанатам, что их ждет грандиозное нечто.
«Без вопросов, это был очень странный год, но небезынтересный. Как бы эгоистично ни прозвучало, но я получил от происходящего удовольствие, несмотря на изоляцию и отсутствие туров. Как минимум, он внес свою лепту в то, что должно стать нашим лучшим альбомом за последние годы, если вообще не лучшим во всей дискографии.
Говоря все это, я, безусловно, приношу искренние соболезнования всем, кто пострадал от COVID — заразившись и переболев, или же потеряв любимых людей.
В общем, в работе над альбомом нас ничто не ограничивало, и лучшее, чем мы могли в принципе заняться, — это выпустить на волю творческие соки, проведя внушительную часть года в заповедной глубинке Саффолка, полируя и доводя до совершенства готовящийся материал.
Это просто убийственный альбом (простите, что хвалю сам себя), с массивным продакшном от Scott Atkins и — снова — студии Grindstone; альбом, который я бы хотел описать словами, но в нем происходит слишком много всего… Скоростные и медленные партии, новые оттенки и узнаваемые моменты предыдущих забегов COF, мощные рефрены и меланхолические погружения, олдскульный NWOBM, перемешанный с ядовитым блэком и апокалиптическим грувом…. В общем, мы прямо ждем-не дождемся, когда его смогут услышать все… И, что еще важнее, испытать силу новорожденного монстра вживую».
Дальше Дэни рассказал, что группа расписывает туры на вторую половину 2021-го; отрекламировал пиво Pale Countess, кастомные гитары, чай, веган-косметику, мыло с корпспеинтом; поблагодарил всех за все и закончил сентенцией, мол, «времена настали, на самом деле, замечательные! Если это, конечно, и вправду не конец света».
..Что было бы обидно, ведь если свет закончится с 2020-м, мы не услышим самый-лучший-альбом от «крэдлов».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 139
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