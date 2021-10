Dani Filth, CRADLE OF FILTH: «Все, кто был знаком с EMPEROR в начале 90-х, не воспринимали их всерьез»

CRADLE OF FILTH недавно выпустили Existence Is Futile — тринадцатый альбом, целый подарочный коробок для фанатов: тут вам и фирменный мелодраматический мелодизм, и Пинхед, и объемные драматичные клавиши, и зефирные женские завывания — аккуратно, равномерно, искусно рассыпанные аллюзии, во многом Midian‘овское настроение и решительно роскошная упаковка. Чувствуется, что музыкантам хватило времени, вдохновения и настроения — не задыхаясь между концертами и переездами, не торопясь, не вдаваясь в излишние эксперименты — любовно проработать беспроигрышный, заранее классический альбом, который бы всем кровавым сестрам раздал по мозгам серьгам.

В честь релиза Дэни, понятно, нараздавал интервью, в том числе вспоминая дела давно ушедших дней — как, например, «крэдлы» в 1993-м ездили в британский тур с EMPEROR, и Faust по пьяни признался в убийстве.

«Помню, мы отыграли концерт в Ливерпуле, а после этого закатили грандиозную вечеринку, — вспоминает Филс, — так в какой-то момент Faust, будучи совершенно уже не в себе, подошел ко мне и рассказал, что убил гея. Я не принял всерьез эту чушь — но потом оказалось, что он не врал, так что я ощутил себя уже едва ли не как соучастник убийства.

Но вообще знаете, все, кто был знаком с EMPEROR в те годы, не воспринимали их всерьез. Типа, например, Samoth — Lord Of Silence! Какой такой тишины — он тогда все время ржал, словно Lord Of Giggles And Laughter, все время был чем-то обдолбан или набухан, все время в неадеквате».

После приятных воспоминаний — немного фантазий. Альбома в официальном доступе целиком пока нет, но кто ищет — найдет!

