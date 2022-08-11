Гитарист Richard Shaw об уходе из CRADLE OF FILTH: «Я устал от мелодрам и прочего дерьма»Блог
В 2022 году в CRADLE OF FILTH в тысячный раз поменялся состав: разом ушли гитарист Richard Shaw (играл с 2014-го, играл и писал песни на трех последних альбомах) и клавишница-вокалистка Anabelle Iratni. Вообще, с женщинами в COF все меняется особенно быстро: едва успеваешь запомнить имя, как на фотосетах появляется новое личико — и на сегодняшний день их перебывало не меньше десятки. Похоже, девушки не выдерживают!
Хотя мужчин, кажется, Дэни тоже не сильно бережет (мистическим образом с 2006 года в группе закрепился разве что чех Мартин «Marthus»).
«К сожалению, как есть так есть, — качал крашеной головой при новостях об уходе участников в 2022-м мистер Грязь. — Если кто-то ощущает, что срок его пребывания в группе истекает, кто я такой, чтобы с этим спорить? Мы должны уважать личную жизнь людей, когда они стремятся заняться чем-то другим или начинают чувствовать, что карьера в группе вроде COF требует слишком многого».
Richard: «Говоря откровенно, я пришел к мысли, что просто не хочу там больше быть. Я очень люблю писать музыку и работать над ней в студии, — это лучшее, что вообще было. Хотя не скажу, будто туры и переезды напрягали, ничуть. Да и концерты в большинстве своем были прикольны. Гораздо больше бесило происходящее, скажем, за кадром. Масса мелодрам и прочего кала. От них я устал.
Я не так давно стал отцом и, честно, в жизни и так хватает забот. Мне не нужен дополнительный геморрой и разборки. Настолько не нужен, что я лучше свалю насовсем. Возможно, с годами терпимость к человеческому дерьму во мне поиссякла. И мечта — кататься на гастроли, играть и сочинять музыку — стала обходиться слишком дорого. А еще некий внутренний голос говорит, что если обращаться с людьми чуточку лучше, чутка больше их уважать, то, возможно, не придется раз из раза увольнять народ и нанимать новых.
Кроме того, не скажу, что работа в COF выгодна с финансовой точки зрения — во всяком случае, сессионщикам (а я был, по сути, сессионщиком, хотя писал песни). Я никогда не мог позволить себе жить чисто музыкой, все время приходилось заниматься чем-то еще. Иметь несколько источников дохода. В турне еще как-то хватало — хотя, конечно, не настолько, чтобы оплачивать график 24/7. За такие же деньги я, скажем, могу ходить на обычную работу и ежедневно видеть семью. Так, подумал в итоге, а стоит ли вообще за все это держаться?»
С другой стороны, система сменных кадров в CRADLE OF FILTH работает уже не первое десятилетие — и поток свежей крови для Дэни не иссякает. А значит, нет и повода нянчиться с «наемниками». Удобно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
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