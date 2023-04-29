Слушаем: две новые темы CRADLE OF FILTH… и много старых

Слушаем: две новые темы CRADLE OF FILTH… и много старыхНовинки и новости
CRADLE OF FILTH, которые в 2022-м программно обновили состав (вокалисток, в принципе, уже давно можно не трудиться запоминать), сделали то, чем занимаются примерно раз в двадцать лет: выпустили live-альбом Trouble And Their Double Lives. Треклист подобран удачно (тут и «Bathory Aria», и «Heaven Torn Asunder», и «Desire In Violent Overture», и прочая классика), а также, подогревая пущий интерес к релизу, два новых трека.
Так что если даже кто (как я, например), равнодушен к концертникам, две эти вещи, «She Is A Fire» и «Demon Prince Regent», определенно достойны внимания!
Согласно другим новостям, Дэни записал совместный трек с поп-певцом Ed Sheeran, и судя по шумихе и обсасыванию в музыкальных СМИ, ожидается едва ли не коллаб века. Хотя, честно, лучше побольше б нового от «крадле». Очень уж хороши обе новинки.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 477
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Комментарии
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Дед Аким:
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Писюн c глазами:
Мужики вообще нахуй не нужны, от них все беды. Агрессивное тупое быдло.…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Раньше кассеты а потом диски RAGE не особо доходили до Беларуси и информации почти не было. Но я нашел спасительный сайт на котором можно закачать сразу всю дискограф…
СиРОЖА:
Писюн c глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
P/S Кирк Хэммет все еще не умеет на гитаре
Я почти уверен, что парень рассказывает об этом даже жене или девушке во …
Писюн c глазами:
СиРОЖА написал(а):
P/S Кирк Хэммет все еще не умеет на гитаре
Я почти уверен, что парень рассказывает об этом даже жене или девушке во время секса.…
СиРОЖА:
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Алексей:
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AlexR:
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Виктор:
там ещё клип вышел очень классный: https://www.youtube.com/watch?v=P3uQuaeQ1Wc…
Властелин Певец:
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