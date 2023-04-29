CRADLE OF FILTH Trouble And Their Double Lives
29.04.2023

Слушаем: две новые темы CRADLE OF FILTH… и много старых

Новинки и новости

CRADLE OF FILTH, которые в 2022-м программно обновили состав (вокалисток, в принципе, уже давно можно не трудиться запоминать), сделали то, чем занимаются примерно раз в двадцать лет: выпустили live-альбом Trouble And Their Double Lives. Треклист подобран удачно (тут и «Bathory Aria», и «Heaven Torn Asunder», и «Desire In Violent Overture», и прочая классика), а также, подогревая пущий интерес к релизу, два новых трека.

Так что если даже кто (как я, например), равнодушен к концертникам, две эти вещи, «She Is A Fire» и «Demon Prince Regent», определенно достойны внимания!

Согласно другим новостям, Дэни записал совместный трек с поп-певцом Ed Sheeran, и судя по шумихе и обсасыванию в музыкальных СМИ, ожидается едва ли не коллаб века. Хотя, честно, лучше побольше б нового от «крадле». Очень уж хороши обе новинки.

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