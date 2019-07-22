Клавишница CRADLE OF FILTH Lindsay Schoolcraft записывает колыбельные

Lindsay Schoolcraft пришла в CRADLE OF FILTH в 2014-м: клавиши, бэк-вокал, речитатив, арфа — этой девушки внезапно стало очень много и, судя по интервью, сотрудничеством довольны решительно все (более того: уж целых два альбома команды записаны одинаковым составом!). Также она принимает участие в BELZEBUBS — как клавишница и женский комикс-персонаж; поет в симфо-готик-метал бригаде DAEDALEAN COMPLEX и прогрессив-дэзовой THE ASTROPLEX. А еще не ест мясо и вяжет крючком (но это не точно). И вот взялась за сольный альбом. Начав с колыбельной.

Полноформатный релиз Martyr, созданный в сотрудничестве с бывшим барабанщиком EVANESCENCE Rocky Gray, выйдет 7 июня — и особое внимание этому факту Линдси призывает уделить фанатов EVANESCENCE, NIGHTWISH и всего подобного прочего: любовь к готик-року в ее сольнике вплелась в академическое классическое образование. Выйдет ли из этого суперпроект — увидим чуть позже. А пока «Lullaby».