Клавишница CRADLE OF FILTH Lindsay Schoolcraft записывает колыбельные

Lindsay Schoolcraft пришла в CRADLE OF FILTH в 2014-м: клавиши, бэк-вокал, речитатив, арфа — этой девушки внезапно стало очень много и, судя по интервью, сотрудничеством довольны решительно все (более того: уж целых два альбома команды записаны одинаковым составом!). Также она принимает участие в BELZEBUBS — как клавишница и женский комикс-персонаж; поет в симфо-готик-метал бригаде DAEDALEAN COMPLEX и прогрессив-дэзовой THE ASTROPLEX. А еще не ест мясо и вяжет крючком (но это не точно). И вот взялась за сольный альбом. Начав с колыбельной.

Interview-with-Lindsay-SchoolcraftПолноформатный релиз Martyr, созданный в сотрудничестве с бывшим барабанщиком EVANESCENCE Rocky Gray, выйдет 7 июня — и особое внимание этому факту Линдси призывает уделить фанатов EVANESCENCE, NIGHTWISH и всего подобного прочего: любовь к готик-року в ее сольнике вплелась в академическое классическое образование. Выйдет ли из этого суперпроект — увидим чуть позже. А пока «Lullaby».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 23.07.2019 в 10:13

    Талантливая барышня! Только такая музыка мало кому нужна уже.

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  2. Zubov 23.07.2019 в 11:08

    Я прошу прощения, но уже более месяца прошло, а мы так и не увидели шокирующих фактов о подрывной деятельности possession? Извините за офтоп

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  3. Robert S. 23.07.2019 в 11:13

    Zubov написал(а):
    Я прошу прощения, но уже более месяца прошло, а мы так и не увидели шокирующих фактов о подрывной деятельности possession? Извините за офтоп
    КВАЛЬТИКИ, НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕСТАНЬТЕ!!!!!!!!!

    >>>
  4. Anastasiya 23.07.2019 в 13:10

    Zubov написал(а):
    Я прошу прощения, но уже более месяца прошло, а мы так и не увидели шокирующих фактов о подрывной деятельности possession? Извините за офтоп

    Ну на онлайнере ж обещали, вот туда и вопрос)

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